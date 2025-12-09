La Registraduría Nacional del Estado Civil certificó la inscripción de 3.231 candidatos al Congreso para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

El organismo electoral confirmó la postulación de 1.124 aspirantes al Senado y 2.107 personas anotadas para la Cámara de Representantes, quienes quedaron registrados en 527 listas, un indicador que contrasta con las 555 que participaron en los comicios legislativos de 2022.

El lapso que tenían los partidos y movimientos políticos para anotar a sus aspirantes al Congreso finalizó este 8 de diciembre. Desde este martes 9 y hasta el día 15 de este mes esos sectores podrán hacer modificaciones a las listas por las que votarán los colombianos en las urnas en la próxima contienda electoral.

Los 1.124 candidatos al Senado de la República se inscribieron en 27 listas de las que 16 se presentaron por la circunscripción nacional, con un total de 1.097 aspirantes. Entre tanto, los restantes 27 candidatos se presentaron mediante once listas correspondientes a la circunscripción indígena.

En el caso de la Cámara de Representantes, los 2.107 candidatos a esa corporación quedaron anotados en 500 listas que se conformaron así: 1.671 de ellos en 304 listas territoriales, otros 22 en diez catálogos de candidatos a la circunscripción indígena y 44 más que compiten en 17 listas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

En total, 527 listas, que reúnen a 3.231 candidatos, se inscribieron para participar en las elecciones de Senado y Cámara de Representantes, que se llevarán a cabo el 8 de marzo de 2026.



Más del 90 % de los candidatos realizó su inscripción sin necesidad de acudir a una sede de… — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) December 9, 2025

Esa corporación cuenta, además, con una curul que representa a los colombianos que residen en el exterior, para la que se postularon 44 candidatos en 17 listas.

Días antes del cierre de las inscripciones de candidatos, el registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos para no dejar la inscripción de sus catálogos de aspirantes para última hora. Al cierre de la jornada el funcionario reportó que el 90 % de esos trámites se realizaron de forma virtual.

“El sistema web de inscripción de los candidatos fue muy eficiente y práctico, pues más del 90 % de las listas fueron postuladas a través de esta herramienta y cerca del 70 % de los inscritos aceptó su candidatura mediante un código único de seguridad que la entidad envió a su correo electrónico o línea de WhatsApp. La entidad continuará brindando todas las herramientas tecnológicas que faciliten la participación de electores y candidatos”, consideró Penagos.