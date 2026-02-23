Política

Abelardo de la Espriella enfrenta a Gustavo Petro: “¿Tanto miedo me tienes? Los tigres no se esconden”

El candidato presidencial respondió a un mensaje del jefe de Estado.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 2:27 p. m.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro.
Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia.

Abelardo de la Espriella, aspirante a la Casa de Nariño, se despachó contra el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X este lunes, 23 de febrero.

El enfrentamiento se dio cuando el primer mandatario de los colombianos retomó una grabación editada donde el candidato, entre tantas cosas, lo señaló de ser el fondo de la basura.

El video tiene una extensión de 7:58 min y pondría en evidencia aparentes contradicciones en el discurso del abogado, según el material que divulgó el jefe de Estado.

Petro acompañó esas imágenes con el siguiente texto: “Dice De la Espriella que soy la basura de la basura, es decir, schifo. Los schifos son, en italiano, la basura de la mafia”.

El candidato presidencial respondió al presidente: “¿Tanto miedo me tienes? Te quitaste la máscara de estadista intergaláctico para tomar tu verdadero rol. El jefe del cartel de las mentiras”.

A renglón seguido, De la Espriella sumó: “Tuviste que salir de la cueva porque tus peones y tus refritos no pudieron detener lo inevitable”.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos

El candidato manifestó que, mientras Colombia se desangra, el presidente dedica horas de la Casa de Nariño a editar videos con frases descontextualizadas, haciendo alusión a la grabación que compartió en X.

De la Espriella cuestionó al mandatario: “¿Ese es tu trabajo? ¿Crear cortinas de humo para tapar el escándalo de los computadores de Raúl Reyes?”.

Y agregó: “Escúchame bien. Los tigres no se esconden, van de frente. Tus burdos montajes solo confirman una cosa: soy el único candidato que representa una amenaza real para tu continuidad y la de tu candidato, Cepeda”.

Rodrigo Lara votará por Abelardo de la Espriella: “Lo ideal sería ganar en primera vuelta”

El candidato presidencial concluyó: “A diferencia de tus aliados, yo no necesito ofrecer indultos ni esconderme tras una pantalla. Nos vemos en las urnas. ¡Firme por la patria!”.

