El candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, a partir de ahora, usará un atril blindado en sus eventos públicos

Las amenazas recientes llevaron a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial con mayor intención de voto actualmete en las encuestas, a redoblar las condiciones de seguridad del reconocido penalista.

Desde esta semana, el Tigre —como lo llaman popularmente sus seguidores— usará un atril blindado en sus eventos públicos. La idea es que De la Espriella siga visitando las regiones y no pierda el contacto con las comunidades, pese a las recomendaciones de las autoridades.

Abelardo de la Espriella, en un evento público, en Villavicencio, este miércoles, 18 de febrero. Foto: Cortesía.

Este miércoles, 18 de febrero, Abelardo de la Espriella, se dirigó a decenas de ciudadanos en Villavicencio detrás de su atril.

Con camisa blanca y sombrero, levantó sus manos y pronunció un discurso emotivo detrás de tres vidrios gruesos que lo protegían del peligro. A los lados, varios hombres de su esquema de seguridad lo acompañaron.

El atril blindado de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía.

El penalista hace parte del grupo de reconocidos políticos que, tras el atentado que le costó la vida al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en junio de 2025, incorporaron a sus correrías chalecos antibalas permanentes y de colores que, en ocasiones, pasan desapercibidos. Pero, en esta ocasión, tras las nuevas amenazas, acudió al atril, una estrategia de la que no se tienen registros en la historia reciente del país.

Esta semana la campaña de Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que informó que, a través de su esquema de seguridad, fue recibida y puesta en conocimiento de las autoridades “una amenaza directa y específica en contra del candidato y de las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en distintas ciudades del territorio nacional”.

Denuncian amenaza contra Abelardo De La Espriella y sus sedes políticas Foto: Montaje El País: Bernardo Peña, El País/ AFP

En el documento, la campaña aseguró que el “10 de febrero de 2026 se recibió una llamada anónima en la que se advertía sobre una presunta escalada terrorista atribuida al ELN, señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas. En dicha comunicación se mencionaron posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta”.

La campaña informó que la denuncia está en poder de las autoridades.

Recientemente, la periodista colombo española Salud Hernández- Mora también denunció en SEMANA cómo la guerrilla del ELN prohibe la campaña presidencial de los candidatos de derecha en Arauca.

“Le anunciamos que está rotundamente prohibido seguir con esta campaña miserable. No respondemos por la vida de quienes estén al frente de esta operación. Tampoco por la vida de quienes estén firmándole al lacayo de los gringos”, le dijo un guerrillero del ELN a Juan Carlos Santamaría, defensor de derechos humanos y coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Arauca.

La candidata presidencial Vicky Dávila denunció que el ELN también la quiere matar, según información que ha llegado a su círculo más cercano. Y habló de otras víctimas, entre ellas, Abelardo de la Espriella y María Fernanda Cabal.

“Los narcos del ELN amenazan a Abelardo de la Espriella y nos siguen a María Fernanda Cabal y a mí. Nos quieren matar, nos quieren atemorizar para que nos quedemos callados”, escribió la reconocida periodista en su cuenta personal de X.

Como si fuera poco, las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, dejaron una valla en el Cauca donde anuncian que está prohibida la campaña política para los candidatos del Centro Democrático.