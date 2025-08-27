Suscribirse

Batacazo mundial con Manchester United: colapsó ante club de cuarta división en Inglaterra

Después de 33 penales se definió el clasificado a la siguiente fase de Copa de la Liga. Un nuevo capítulo para olvidar.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

27 de agosto de 2025, 11:08 p. m.
Manchester United sufre eliminación prematura en Copa de la liga
| Foto: Getty Images

Grimsby Town, modesto equipo de la cuarta división del balompié inglés, sacó del camino al poderoso Manchester United en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

En el transcurso de los 90 minutos, el modesto equipo puso a sufrir a los diablos rojos adelantándose con marcador parcial de 2-0.

Grimsby Town fue el verdugo de Manchester United
| Foto: PA Images via Getty Images

Los dirigidos por Ruben Amorim alcanzaron a igualar el marcador a dos, para forzar a la tanda desde el punto penal.

Allí las ejecuciones beneficiaron al conjunto de Cleethorpes, quien después de 33 cobros ganó por 12 a 11.

Colapso del Manchester United

Manchester United quedó eliminado este miércoles en la segunda ronda de la Copa de la Liga inglesa, al ser superado en la tanda de penales por el Grimsby Town, una formación de la cuarta división.

Ese pequeño club de la costa este de Inglaterra consiguió así el mayor logro de su historia, ante un United que comenzó el partido de forma catastrófica y que perdía 2-0 a la media hora.

Los Red Devils despertaron después del descanso y consiguieron igualar en el tramo final, con los tantos del camerunés Bryan Mbeumo (minuto 75) y del británico Harry Maguire (89).

Contexto: Revelan oferta de Real Madrid y Manchester United por figura de Selección Colombia: esto acabó pasando

Sin prórroga, el duelo fue directamente a la tanda de penales, donde tras un gran suspenso el Grimsby se impuso 12-11, una vez que Mbeumo envió el suyo al larguero.

El Manchester United, que fue decimosexto de la Premier League la pasada temporada, ha empezado el nuevo curso muy mal.

A esta inesperada eliminación en el tercer torneo nacional se suma un arranque muy discreto en la liga, donde después de dos partidos suma apenas un punto, el logrado el domingo con un empate 1-1 en el campo del Fulham.

Desolación de Manchester United por su eliminación de Copa de la liga.
| Foto: Getty Images

En la primera jornada, el equipo cayó ante su hinchada en Old Trafford contra el Arsenal (1-0).

El duelo del sábado contra el Burnley, en la tercera fecha, adquiere ahora tintes dramáticos para apagar un incendio que pone en el ojo del huracán el puesto del técnico portugués Ruben Amorim, ya criticado en la pasada temporada por su labor al frente del equipo.

En la segunda ronda de la Copa de la Liga, tres equipos de primera quedaron eliminados el martes: West Ham, Bournemouth y Leeds United.

Prensa inglesa les enrostra la caída

Sky Sports, uno de los portales más importantes de Inglaterra, le hizo fuertes críticas al cuadro de Manchester por su actuación en Copa de la Liga.

“El club de la Liga Dos gana una épica tanda de penaltis después de que Andre Onana cometiera dos errores”, apuntó ante los fallos del golero camerunés.

Contexto: Se extendió racha en el Manchester United vs. Arsenal: uno no es capaz de ganar desde 2022

Como era de esperarse, el portal cargó contra el entrenador: “Manchester United tocó fondo de la cancha bajo la dirección de Ruben Amorim”.

Alan Smith, uno de los comentaristas de Sky Sports también tuvo recias palabras ante lo sucedido con el gigante inglés: “Para el United y el Onana, es como un desastre televisivo”.

“Siempre les transmite a tus defensas si tu portero está hecho un manojo de nervios”, acabó diciendo.

*Con información de AFP.

