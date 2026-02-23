Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

Ubicado en la provincia de Sugamuxi, al oriente del departamento de Boyacá, se encuentra un encantador municipio boyacense conocido, entre otras cosas, por ser el más cercano al Lago de Tota, el cuerpo de agua más grande de Colombia y el segundo más alto de Sudamérica, después del Titicaca.

Este lugar es Aquitania, un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina, descansar, probar la gastronomía tradicional de esta región del país y disfrutar una amplia oferta de actividades al aire libre.

Según explica la Alcaldía Municipal en su página web, los servicios y experiencias que ofrece este pueblo de Boyacá se dividen en tres categorías:

Agua: su cercanía al Lago de Tota lo convierte en un espacio privilegiado para la práctica de actividades como avistamiento de aves, pesca, navegación y deportes acuáticos.

Montañas y caminos: recorrer este municipio significa tener la oportunidad de contemplar hermosas vistas de su paisaje, lleno de montañas y caminos que invitan a realizar caminatas, senderismo, ciclismo de montaña y otras actividades al aire libre.

Cocina: Aquitania se ha consolidado como un destino que cautiva a los amantes del buen comer gracias a la combinación de sabores tradicionales y propuestas modernas. En sus restaurantes y cocinas locales, los visitantes pueden deleitarse con preparaciones a base de trucha fresca, una amplia variedad de quesos, postres típicos y, por supuesto, platos protagonizados por la cebolla en múltiples presentaciones.

Este último ingrediente no solo distingue su oferta culinaria, sino que forma parte esencial de la identidad económica del municipio. Aquitania es reconocida a nivel nacional por su producción de cebolla, un cultivo que, según la tradición local, fue introducido al territorio por Juvenal Rosas en 1958.

Desde entonces, esta actividad agrícola se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso para sus habitantes y en un símbolo del carácter trabajador de la región, explica el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Un destino que deslumbra con su biodiversidad

Entre los encantos que hacen de Aquitania un destino imperdible en Bogotá, se resalta desde la tranquila Laguna de los Patos hasta el impresionante mirador del Monte Tabor, pasando por las misteriosas Lagunas Chueca y Brava.

Otro de los atractivos que despierta el interés de los viajeros más aventureros es la Laguna Negra, también conocida como Laguna Santa Barbara, un espejo de agua rodeado de montañas que sobresale por su atmósfera enigmática y los relatos que envuelven su paisaje.

Este entorno natural ha nutrido la cultura campesina con mitos, en su mayoría de origen muisca, así como tradiciones religiosas como la devoción a San Pascual Bailón, cuyas peregrinaciones reflejan el legado cultural que aún perdura en las tierras de esta población.