Gobierno lanza convocatoria nacional para “embajadores del turismo seguro”, ¿de qué se trata?

El Ministerio de Comercio lanzó una nueva convocatoria denominada “embajadores del turismo seguro”, que ofrece formación especializada en primeros auxilios dirigida a guías y actores del territorio y con la que busca fortalecer la preparación frente a situaciones de emergencia, riesgos naturales y eventualidades que puedan presentarse durante el desarrollo de actividades turísticas.

“La convocatoria embajadores del turismo seguro se enmarca en el propósito de consolidar una cultura de prevención y autoprotección en los territorios, promoviendo buenas prácticas, protocolos y capacidades locales que contribuyan a garantizar experiencias seguras para visitantes nacionales e internacionales”, señaló el Ministerio.

Y agregó: “embajadores del turismo seguro está dirigida a quienes hacen parte directa de la experiencia del visitante en territorio, especialmente en escenarios de naturaleza, cultura, aventura y turismo comunitario, donde la preparación es clave para una respuesta oportuna y coordinada”.

¿Quiénes pueden postularse?

Guía profesional de turismo: persona natural, nacional o extranjera, inscrita en el Registro Nacional de Turismo y con tarjeta profesional otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a la Ley 2068 de 2020.

persona natural, nacional o extranjera, inscrita en el Registro Nacional de Turismo y con tarjeta profesional otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a la Ley 2068 de 2020. Acompañantes del territorio que estén laboralmente activos como actores de la cadena de valor del turismo.

que estén laboralmente activos como actores de la cadena de valor del turismo. Baquiano-lanchero: persona que acompaña, moviliza o apoya en terreno, como baquianos, porteadores, lancheros o pilotos de embarcación.

persona que acompaña, moviliza o apoya en terreno, como baquianos, porteadores, lancheros o pilotos de embarcación. Acompañante comunitario - promotor local: líder o voluntario local que participa en actividades de interpretación, acogida o fortalecimiento comunitario para el turismo.

líder o voluntario local que participa en actividades de interpretación, acogida o fortalecimiento comunitario para el turismo. Personal de conservación - guardaparques - auxiliar ambiental: trabaja en áreas protegidas o en acciones de conservación y mantiene contacto directo con visitantes.

trabaja en áreas protegidas o en acciones de conservación y mantiene contacto directo con visitantes. Personal de emergencias - socorrista o brigadista local: atiende emergencias o presta primeros auxilios en el territorio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero de 2026 y podrán realizarse a través de la página web Convocatorias Turismo MinCIT.

Durante 2025, Colombia registró un total de 4.677.267 visitantes extranjeros, con un aumento de un 3,8 % frente a 2024. Adicionalmente, se reportaron 320.591 visitantes en cruceros, con un incremento de un 4,3 %, y 1.498.600 colombianos residentes en el exterior, una disminución de un 33,7 %.

En total, a lo largo del año pasado, se reportaron 6.496.458 visitantes no residentes, frente a 7.071.430 en 2024, lo que equivale a una caída del 8,1 %, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

“Esta disminución en la sumatoria total de visitantes se explica principalmente por la reducción en la llegada de colombianos que habitan en el exterior, pues los viajeros extranjeros no residentes que llegaron al país durante 2025 reportaron un crecimiento del 3,8 % respecto al año anterior”, subrayó Anato.