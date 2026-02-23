Turismo

Gobierno lanza convocatoria nacional para “embajadores del turismo seguro”, ¿de qué se trata?

La convocatoria está abierta hasta el próximo 28 de febrero.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 9:31 a. m.
El Ministerio de Comercio lanzó una nueva convocatoria denominada ‘embajadores del turismo seguro'.
El Ministerio de Comercio lanzó una nueva convocatoria denominada “embajadores del turismo seguro”, que ofrece formación especializada en primeros auxilios dirigida a guías y actores del territorio y con la que busca fortalecer la preparación frente a situaciones de emergencia, riesgos naturales y eventualidades que puedan presentarse durante el desarrollo de actividades turísticas.

“La convocatoria embajadores del turismo seguro se enmarca en el propósito de consolidar una cultura de prevención y autoprotección en los territorios, promoviendo buenas prácticas, protocolos y capacidades locales que contribuyan a garantizar experiencias seguras para visitantes nacionales e internacionales”, señaló el Ministerio.

Y agregó: “embajadores del turismo seguro está dirigida a quienes hacen parte directa de la experiencia del visitante en territorio, especialmente en escenarios de naturaleza, cultura, aventura y turismo comunitario, donde la preparación es clave para una respuesta oportuna y coordinada”.

¿Quiénes pueden postularse?

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según prestigiosa revista de viajes

Los pueblitos sonoros de Antioquia donde la música se vive en cada esquina, que vale la pena visitar

Así es el pueblo antioqueño que comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, un paraíso con paisajes de ensueño

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

El encantador pueblo vallecaucano con tradición cafetera, un destino ideal para la práctica del parapente a tres horas de Cali

  • Guía profesional de turismo: persona natural, nacional o extranjera, inscrita en el Registro Nacional de Turismo y con tarjeta profesional otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, conforme a la Ley 2068 de 2020.
  • Acompañantes del territorio que estén laboralmente activos como actores de la cadena de valor del turismo.
  • Baquiano-lanchero: persona que acompaña, moviliza o apoya en terreno, como baquianos, porteadores, lancheros o pilotos de embarcación.
  • Acompañante comunitario - promotor local: líder o voluntario local que participa en actividades de interpretación, acogida o fortalecimiento comunitario para el turismo.
  • Personal de conservación - guardaparques - auxiliar ambiental: trabaja en áreas protegidas o en acciones de conservación y mantiene contacto directo con visitantes.
  • Personal de emergencias - socorrista o brigadista local: atiende emergencias o presta primeros auxilios en el territorio.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de febrero de 2026 y podrán realizarse a través de la página web Convocatorias Turismo MinCIT.

Turismo en Colombia: estas fueron las cifras totales de visitantes extranjeros durante 2025

Durante 2025, Colombia registró un total de 4.677.267 visitantes extranjeros, con un aumento de un 3,8 % frente a 2024. Adicionalmente, se reportaron 320.591 visitantes en cruceros, con un incremento de un 4,3 %, y 1.498.600 colombianos residentes en el exterior, una disminución de un 33,7 %.

Durante 2025, Colombia registró un total de 4.677.267 visitantes extranjeros, con un aumento de 3,8 % frente a 2024.

En total, a lo largo del año pasado, se reportaron 6.496.458 visitantes no residentes, frente a 7.071.430 en 2024, lo que equivale a una caída del 8,1 %, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

Llega Relatos del Camino, un viaje emocionante para descubrir una Colombia distinta

“Esta disminución en la sumatoria total de visitantes se explica principalmente por la reducción en la llegada de colombianos que habitan en el exterior, pues los viajeros extranjeros no residentes que llegaron al país durante 2025 reportaron un crecimiento del 3,8 % respecto al año anterior”, subrayó Anato.

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según prestigiosa revista de viajes

Los pueblitos sonoros de Antioquia donde la música se vive en cada esquina, que vale la pena visitar

Así es el pueblo antioqueño que comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, un paraíso con paisajes de ensueño

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

