Turismo

No es Paipa: este municipio de Boyacá tiene relajantes aguas termales para disfrutar en medio del bosque

Estas aguas ofrecen un baño relajante en medio de montañas y una espesa vegetación.

Redacción Turismo
18 de febrero de 2026, 10:21 a. m.
Este municipio es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, con diversidad de atractivos naturales. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Boyacá es un departamento con diferentes lugares en los que se puede disfrutar de aguas termales. Si bien Paipa y otros municipios como Zetaquira son de los más reconocidos por estos atractivos, hay otros sitios en los que también los viajeros pueden disfrutar de esta experiencia.

Uno de ellos es Paya, un territorio que es conocido por sus lindos paisajes, su historia y su cultura, así como por su abundancia hídrica, su fauna y su gran riqueza histórica, pues fue parte importante en la Campaña Libertadora de Colombia.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que la economía de este municipio se basa en actividades como la ganadería y la agricultura. La más relevante es la cría de bovinos, con un segundo lugar de la producción agrícola del café y otros cultivos de pancoger.

En cuanto a atractivos turísticos, este es un destino con una importante oferta y uno de los encantos que más llama la atención son sus aguas termales, que se encuentran en el corregimiento de Morcote, las cuales fluyen entre piedras y vegetación, regalando vida y momentos de esparcimiento y relajación a quienes visitan el lugar.

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Turismo

Termales de Paya
Estos termales son encantadores para quienes desean vivir momentos de esparcimiento y relajación. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Es un espacio escondido entre las montañas del oriente boyacense, ubicadas a aproximadamente una hora del centro poblado de Morcote. Se dice que son un escenario propicio para quienes buscan una experiencia de conexión profunda con la naturaleza, el descanso y la aventura.

De acuerdo con información oficial, el recorrido hasta estas cálidas aguas se puede realizar mediante una caminata ecológica, que atraviesa paisajes montañosos, senderos rodeados de vegetación nativa y una rica biodiversidad. Es un buen recorrido para avistar especies y conectar con la biodiversidad.

Las aguas termales ofrecen un baño relajante en medio del bosque, con temperaturas agradables y propiedades que muchos consideran terapéuticas.

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Una de las particularidades, de acuerdo con Situr, es que justo al frente se aprecia una imponente cascada de agua fría que cae con fuerza, creando un contraste perfecto para quienes desean alternar entre el calor reconfortante y el frío revitalizante.

Este lugar no es considerado solo un destino para el descanso, sino también un verdadero regalo de la naturaleza que invita a vivir una experiencia única en un entorno sereno y auténtico, perfecto para quienes desean escapar del estrés del día a día.

Paya, Boyacá
Paya es uno de los destinos imperdibles en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Atractivos del municipio de Paya

  • Termópilas de Paya
  • Santuario arqueológico Piedra Pintada
  • Templo Doctrinero de Morcote
  • Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Paya
  • Parque principal de Paya
  • Puente El Libertador Paya
  • Río Payero
  • Ruinas del Cuartel General de Paso Llano de San Miguel
  • Cascada Alcaparrosa
  • Cerro Simón Bolívar
  • Monumento en honor a los lanceros (Morcote)
  • Placa conmemorativa a la Ruta Libertadora 27 de junio de 1819
  • Laguna Tibayoque
  • Piedra del sapo
  • Quebrada Agua Blanca
  • Quebrada La Corozo
  • Sendero Ruta Libertadora
  • Cascada La Chorrera
  • Alto Lunero

