Lo último: dos consorcios chinos fueron descalificados para la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá

El gerente Narváez reveló la Empresa Metro dio a las firmas precalificadas inmersas en dicho conflicto de interés la posibilidad de solucionarlo. Sin embargo, las respuestas que entregaron las APCAS 1 y 2 no resolvieron el conflicto de interés a satisfacción de la Empresa Metro y la Banca Multilateral, por lo que fueron descalificadas.

En diciembre, luego de conocerse la observación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le había enviado una carta a la Empresa Metro de Bogotá (EMB), a la que tuvo acceso SEMANA, en la que ponía en vilo la entrega de la No Objeción por parte del banco multilateral si no se resolvían satisfactoriamente las dudas que había en el proceso.

“En la medida que el conflicto de interés antes mencionado no sea resuelto a satisfacción del Banco y de la Banca Multilateral, no resulta factible en esta instancia del proceso de licitación otorgar la No Objeción en los términos solicitados por la EMB y, por consiguiente, será necesaria la identificación de alternativas que permitan la resolución del conflicto, con el fin de proseguir con el proceso de licitación”, se lee en la carta que el BID envió en su momento.