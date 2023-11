¿Conflicto de intereses? empresas chinas interesadas en la segunda línea del Metro estarían bajo un control indirecto común que las beneficiaría

¿Conflicto de intereses?

En todo caso, en la observación se señala que el segundo integrante del APCA Metro Línea 2, " Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, es una entidad que no se encuentra sometida al control directo o indirecto de SASAC, lo cual pone en evidencia que (i) no todas las sociedades constituidas en China están por debajo de la estructura corporativa y de control de SASAC, y (ii) SASAC no es el equivalente en China a una entidad de simple vigilancia”.

Este consorcio está conformado por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. (CRCCII), con un 75 %; y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. (CRCE), con un 25 %.