Presidente Petro lanzó primera pulla contra el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el metro: “Qué tontería”

En ese sentido, el mandatario colombiano no pasó desapercibido una declaración que dio Galán al término de un encuentro que sostuvo con la saliente alcaldesa Claudia López, allí pidió “respetuosamente” al Gobierno nacional no replantear el diseño original del metro.

“Que tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo ha hecho. Quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterraneo (sic) como el que estudiamos fue la alcaldesa, pero después, nos insultó por acoger su propuesta”, público Petro en su cuenta personal de X.