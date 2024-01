Urgente: BID advierte posible conflicto de interés en empresas interesadas en construir la segunda línea del metro de Bogotá, y pone en vilo su respaldo

El proceso de licitación de la segunda línea del metro de Bogotá podría sufrir un importante revés ante un posible conflicto de intereses en las empresas interesadas en su construcción.

Así queda en evidencia en una carta que le envió el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Empresa Metro de Bogotá (EMB), a la que tuvo acceso SEMANA, en la que se pone en vilo la entrega de la No Objeción por parte del banco multilateral si no se resuelven satisfactoriamente las dudas que hay en el proceso.

SEMANA ya había advertido desde el pasado 5 de noviembre que a la EMB llegó un extenso documento en el que se advertía que las empresas chinas interesadas en la segunda línea del metro estarían bajo un control indirecto común que las beneficiaría. Pues bien, el BID, le puso la lupa al tema y envió una especie de ultimátum al Distrito por lo que el proceso de licitación podría verse afectado.

Los grupos internacionales que manifestaron su interés en construir la segunda línea del metro fueron:

Apca Metro Línea 2 – Bogotá, conformado por: Mota Engil Colombia S.A.S., CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia.

Apca Metro Línea 2, conformado por: China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited (estas dos compañías son las mismas que integran el concesionario chino que construye la primera línea del Metro de Bogotá).

Apca Bogotá Metro 2, conformado por: China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.

Unión L2 Bogotá Metro Rail, conformado por: Sacyr Concesiones Colombia Participados II S. A. S, Acciona Concesiones S. L. y CAF Investment Projects S. A.

La entonces alcaldesa Claudia López y el gerente Leónidas Narváez, cuando dieron a conocer las cuatro solicitudes para ser precalificadas y participar en la Licitación Pública Internacional. | Foto: Empresa Metro de Bogotá

En septiembre, luego de que los cuatro grupos internacionales presentaran las solicitudes de precalificación para construir la segunda línea, la Empresa Metro de Bogotá, con copia a diferentes entidades distritales y nacionales, llegó una observación. Se trata de un documento de 28 páginas, en el que se le advierte al Distrito sobre un posible conflicto de intereses en tres de los cuatro consorcios interesados, por tener, al parecer, un control indirecto común desde China.

Se trata de los consorcios Apca Metro Línea 2 – Bogotá, Apca Metro Línea 2 y Apca Bogotá Metro 2. En la observación, se le pide a la Empresa Metro de Bogotá descalificar a estos tres oferentes, por no cumplir, al parecer, las reglas en materia de solicitantes elegibles y conflictos de interés, al haber, posiblemente, un control indirecto común entre las empresas que conforman los consorcios.

Al respecto, el BID señala de manera tajante en su carta: “Luego de analizada la información remitida por parte de la EMB, el Banco y la Banca Multilateral consideran que la EMB no ha brindado información y documentación adicional suficiente que posibilite concluir que la existencia actual de la relación indirecta entre las empresas Mota-Engil SGPS S.A. y Mota-Engil Colombia SAS del Solicitante 1 y CCCC del Solicitante 2, no permite influir en la oferta de otros solicitantes, originándose de esa manera un conflicto de interés aparente”.

El organismo internacional señala, además: “El Banco y la Banca Multilateral consideran que, de no resolverse el conflicto de interés antes mencionado, a satisfacción del Banco y de la Banca Multilateral (...), los solicitantes (consorcios) que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados”.

El BID también pone en vilo la entrega de la No Objeción: “En la medida que el conflicto de interés antes mencionado no sea resuelto a satisfacción del Banco y de la Banca Multilateral, no resulta factible en esta instancia del Proceso de Licitación otorgar la No Objeción en los términos solicitados por la EMB y, por consiguiente, será necesaria la identificación de alternativas que permitan la resolución del conflicto, con el fin de proseguir con el Proceso de Licitación”, se lee en la carta.

El alcalde Carlos Fernando Galán visitando las obras del Metro de Bogotá | Foto: Prensa Carlos Fernando Galán

Detalles de la denuncia de posible conflicto de intereses

En la observación que llegó a la Empresa Metro desde septiembre de 2023, se argumenta, con una gran cantidad de anexos que respaldan el documento, que “Apac Metro Línea 2 Bogotá y el Apac Metro Línea 2, se encontrarían relacionados entre sí a través de China Communications Construction Group, que resulta ser, al mismo tiempo, (i) beneficiario real de Mota Engil Colombia S.A.S. (líder del Apca Metro Línea 2 Bogotá), al detentar una participación accionaria en la sociedad controlante del Líder del Apca y (ii) controlante de China Harbour Engineering Company Limited (líder del Apca Metro Línea 2)”.

Así mismo, se afirma en la observación que los solicitantes conflictuados estarían sometidos a un control indirecto de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado de la República Popular de China (SASAC, por sus siglas en inglés, State-owned Assets Supervision and Administration Commission), la cual tiene, entre otras funciones, la de ejercer responsabilidades de inversor, administrar los activos corporativos a su cargo, remover y nombrar personal directivo de las sociedades bajo su administración, y definir las políticas fundamentales de las sociedades bajo su control.

La Línea 2 del Metro (L2MB) beneficiará a más de 2,92 millones de personas. | Foto: Redes Alcaldía Mayor de Bogotá

APCA Metro Línea 2 Bogotá

CRRC Sucursal Colombia

El APCA Metro Línea 2 Bogotá se encuentra compuesta por las siguientes sociedades: (i) Mota Engil Colombia SAS (con un 66 %) y; (ii) CRRC (Hong Kong) Co Limited Sucursal Colombia (con un 34 %) (CRRC Sucursal Colombia).

Según se explica en la observación, la apertura de CRRC Sucursal Colombia se efectuó el 2 de noviembre de 2022 en la Notaría 73 de Bogotá y, posteriormente, el 31 de julio de 2023, se inscribió en el registro mercantil de CRRC Sucursal Colombia la situación de control por parte de:

(i) CRRC Group Company Limited (CRRC Group), sociedad anónima estatal de la República Popular de China,

(ii) CRRC Corporation Limited (CRRC Limited), y

(iii) CRRC HongKong Capital Management Co., Limited Hong Kong (CRRC Hong Kong).

Con documentos anexados en la observación y compartidos a la Empresa Metro de Bogotá, se explica que para el 30 de junio de 2023, CRRC Group era titular registrado de aproximadamente el 51,35 % de las acciones en circulación de CRRC Limited y que la propia CRRC Limited declaró en un informe provisional de resultados publicados en información relevante de la Bolsa de Valores de Hong Kong, de manera expresa, que la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado de la República Popular de China (SASAC), es el “controlante último” de dicha sociedad, a través de CRRC Group.

Es así como en la observación se concluye, para este punto, que “aunque en el registro mercantil de CRRC Sucursal Colombia se reporta que la situación de control sobre esta sucursal se ejerce a través de CRRC Group, esto solo hace referencia al “control directo”. No obstante, el “control indirecto” es ejercido por SASAC”.

Accionistas de Mota Engil Colombia

El documento en poder de la Empresa Metro de Bogotá también pone de presente que Mota Engil Colombia, que es la otra empresa que integra el consorcio APCA Metro Línea 2 Bogotá, es una sociedad domiciliada en Colombia, la cual el 21 de noviembre de 2019 reportó en el registro de mercantil que la sociedad extranjera Mota – Engil SGPS ejerce control de forma indirecta sobre Mota Engil Colombia por intermedio de la sociedad Mota – Engil Europa y de Mota – Engil Engenharia e Contrucao SA (Mota Engil EC).

Se señala además, que esta última sociedad posee el 99 % de la participación accionaria de Mota Engil Colombia.

La observación agrega que el 27 de noviembre de 2020, mediante un comunicado publicado por la sociedad extranjera China Communications Construction Company Limited (CCCL), se anunció la compra del 23 % del capital social de Mota Engil SGPS.

Así mismo, la observación que llegó al Distrito pone en evidencia que en los estados financieros consolidados de 2023 de Mota Engil SGPS, dicha sociedad reportó que China Communications Construction Group (CCCG), que a su vez es controlante de CCCL, actualmente cuenta el 33,07 % de las acciones que confieren derecho a voto.

En esa medida, de acuerdo con la observación, aunque no se presenta una situación de control entre CCCL o CCCG frente a Mota Engil SGPS, si es evidente que CCCL y CCCG son al mismo tiempo y de manera simultánea (i) accionistas de la sociedad controlante de Mota Engil Colombia y (ii) sociedades controlantes de China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), lo cual supondría que CCCL y CCCG se posicionan como beneficiarios reales tanto del APCA Metro Línea 2 Bogotá como del APCA Metro Línea 2.

En ese sentido y explicado de otra forma, la observación -que también fue enviada a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación- manifiesta que “el conflicto de interés entre el APCA Metro Línea 2 Bogotá y APCA Metro Línea 2 es totalmente evidente, ya que además de que CCCG se constituye como beneficiario real de dos Solicitantes distintos, cuenta con una capacidad decisoria del 33,07 % sobre Mota Engil SGPS (matriz de Mota Engil Colombia), por lo cual se encuentra en la capacidad indirecta de influenciar las decisiones Mota Engil Colombia”.

APCA Metro Línea 2

El APCA Metro Línea 2 se encuentra conformada por las siguientes sociedades: (i) China Harbour Engineering Company Limited (CHEC), con un 75 %; y (ii) Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, con un 25 %.

Según se explica en la observación, CHEC es una sociedad extranjera constituida por los siguientes accionistas:

China Comunications Construction Company LTD (50 %)

CCCC Fourth Habor Engineering co, LTD (30 %)

CCCC-FHDI Engineering co LTD (10 %)

CCCC Shangai Dredging co LTD (10 %)

Por su parte, en los estados financieros de 2022 de China Communications Construction Company Ltd., se incluye dentro del listado de sus “subsidiarias principales” a CHEC, con un 50,10 % de participación directa y 49,90 % de participación indirecta en el capital de esta a través de sociedades controladas del mismo grupo empresarial.

La anterior información coincide con lo declarado por China Harbour Engineering Company Limited Colombia en el registro mercantil frente a la situación de control el 15 de agosto de 2023, en que incluso se incluye el siguiente grafico de la estructura corporativa:

Estructura corporativa de China Harbour Engineering Company Limited | Foto: Autor anónimo

En consecuencia, se advierte en la observación que CHEC se encuentra subordinada y es controlada por China Communications Construction Company Ltd, que a su vez es una sociedad controlada por China Communications Construction Group (CCCG).

Y se recuerda en la observación que CCCG es a su vez accionista de Mota Engil SGPS, sociedad controlante de Mota Engil Colombia.

Por otro lado, la observación puntualiza: “En los estados financieros de 2022 de China Communications Construction Company Ltd, sección ‘Perfil Corporativo’, se expresa que esta compañía fue ‘iniciada y fundada por CCCG (una empresa de propiedad estatal bajo SASAC)’”.

Es así como se concluye: “Al ser CCCG controlada por SASAC, la SASAC ejerce control indirecto sobre las sociedades China Communications Construction Company Ltd y CHECH, ya que estas dos últimas se encuentran controladas a su vez por CCCG”.

En todo caso, en la observación se señala que el segundo integrante del APCA Metro Línea 2, “Xi’an Rail Transportation Group Company Limited, es una entidad que no se encuentra sometida al control directo o indirecto de SASAC, lo cual pone en evidencia que (i) no todas las sociedades constituidas en China están por debajo de la estructura corporativa y de control de SASAC, y (ii) SASAC no es el equivalente en China a una entidad de simple vigilancia”.

APCA – Bogotá Metro 2

Finalmente, en la observación que llegó a la Empresa Metro de Bogotá en septiembre de este año, también se explica cómo es el control de APCA – Bogotá Metro 2, que es el tercer grupo o consorcio que tendría posible conflicto de intereses.

Este consorcio está conformado por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. (CRCCII), con un 75 %; y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. (CRCE), con un 25 %.

En el extenso documento se explica que CRCCII es una sociedad extranjera controlada por China Railway Construction Corporation Limited (CRCCL), que posee el 100 % del capital. Y por su parte, CRCCL está controlada por China Railway Construction Corporation (CRCC), que es titular del 51,13 % de las acciones en circulación.

No obstante, de acuerdo con la observación, en los estados financieros de 2022 de CRCCL se establece con toda claridad como “controlante real” a SASAC.

Aparte de los estados financieros de China Railway Construction Corporation Limited | Foto: Cortesía a SEMANA

Por otro lado, se informa que en los estatutos de China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. (CRCE) se dejó constancia que fue constituida por CRCCL como accionista único.

En conclusión, China Railway Construction Corporation Limited (CRCCL) controla de forma directa tanto a CRCCII como a CRCE. De igual forma, al CRCCL estar controlada de manera indirecta por SASAC, esta última entidad también controla de forma indirecta a CRCCII y CRECE quienes forman parte del APCA Bogotá Metro 2.

Diagramación del posible conflicto de intereses