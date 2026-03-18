Metro de Bogotá: estas son las paradas subterráneas de la segunda línea y las fechas clave de las siguientes obras

La empresa del Metro de Bogotá ha detallado las estaciones que tendrá la segunda línea del metro, la cual será en su mayoría subterránea. De acuerdo con los detalles, de las 11 estaciones, 10 estarán bajo tierra y una será elevada.

¿Cómo se llamarán las estaciones 3, 4 y 10 de la primera Línea del Metro de Bogotá?: usted puede elegir el nombre

La segunda línea, que tendrá un poco más de 15 kilómetros, promete conectar las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Los trenes tendrán capacidad para unos 1.800 pasajeros. Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

Estas son las futuras estaciones subterráneas que tendrá la línea 2:

Calle 72 con avenida Caracas, la cual conectará con la primera línea del metro y se da el inicio de la nueva línea.

Calle 72 con avenida NQS, ubicada en Barrios Unidos.

Calle 72 con avenida carrera 68, la cual será una conexión estratégica con la troncal de TransMilenio de la carrera 68.

Calle 72 con avenida Boyacá.

Calle 72 con carrera 80, la cual será la última parada sobre el eje de la calle 72, antes del giro en dirección hacia el norte de la ciudad.

Avenida Ciudad de Cali con calle 80, donde habrá una integración con el portal de TransMilenio.

Avenida Ciudad de Cali con calle 90, en la localidad de Engativá.

Avenida Ciudad de Cali con carrera 93, la cual estará ubicada en la zona residencial y comercial de la localidad de Suba.

Avenida Ciudad de Cali con calle 132, también en Suba.

Avenida Ciudad de Cali con calle 139, cerca del sector Fontanar del Río.

Así lucirán las estaciones de la línea 2 del metro. Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

Estación elevada de la segunda línea del metro:

Fontanar del Río, la cual será la última parada de este tramo, cerca del Patio Taller de Suba.

La empresa del Metro ha calculado que el tiempo de recorrido entre la primera y la última estación será de aproximadamente 20 minutos. En el tramo operarán 25 trenes sin conductor con capacidad de transportar hasta 1.800 pasajeros cada uno.

Se prevé que la adjudicación de la obra se lleve a cabo en enero del 2027, iniciando la construcción para alrededor del 2030.

Hasta la fecha, la línea 1 del metro superó el 73 % de avance. La Alcaldía informó semanas atrás que ya se completaron los primeros 10 kilómetros de estructura. Al tiempo, en el país los trenes iniciarán las pruebas por las vías dentro de los próximos meses.

La administración distrital pretende alcanzar el 90 % de ejecución para finales de este año. El inicio oficial del servicio para los pasajeros se prevé para el primer trimestre del 2028.