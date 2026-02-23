Bogotá

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Esta fase contempla infraestructura cultural y urbana clave como la plaza de eventos del Edificio Creativo y la intervención de la Esquina Redonda, símbolo de la memoria del sector.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
BRONX 6 AÑOS BOGOTA, JUNIO 2 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ
BRONX 6 AÑOS BOGOTA, JUNIO 2 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

La transformación urbana del antiguo sector del Bronx, en el centro de Bogotá, avanza hacia una nueva etapa. La Alcaldía Mayor de Bogotá oficializó el inicio de la fase II del Bronx Distrito Creativo, con la firma del acta que marca el comienzo de las obras a cargo del Consorcio 2C TABOGO.

El Bronx Distrito Creativo ganó el premio ‘Reacondicionamiento del Año’ en los GRI Awards Andean 2025
Actualmente, en la zona del Bronx Distrito Creativo, se adelantan las obras de reforzamiento, recuperación y adecuación de los edificios patrimoniales del Batallón y La Flauta. Además, se están adelantando las obras de la plazoleta La Milla. El espacio estará dedicado al desarrollo de la creatividad y de las industrias culturales.
Actualmente, en la zona del Bronx Distrito Creativo, se adelantan las obras de reforzamiento, recuperación y adecuación de los edificios patrimoniales del Batallón y La Flauta. Foto: Bronx Distrito Creativo

Esta nueva intervención contará con una inversión cercana a los 46.286 millones de pesos y busca fortalecer la infraestructura cultural y el espacio público en una zona que durante años estuvo marcada por problemáticas sociales, pero que hoy es eje de un ambicioso proceso de renovación.

El proyecto, liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, contempla la construcción de sótanos destinados a parqueaderos, una plazoleta abierta al público y nuevas conexiones verticales que integrarán distintos niveles del complejo cultural.

Así avanza la construcción del edificio del Sena en el antiguo Bronx: “demolimos 32 hectáreas de horror”, destacó Peñalosa
Avanzan las obras del Bronx Distrito Creativo
Avanzan las obras del Bronx Distrito Creativo Foto: RenoBo

Uno de los componentes más simbólicos será la restauración de la llamada Esquina Redonda, la única edificación que sobrevivió a la demolición del antiguo Bronx. Este espacio será recuperado no solo desde lo estructural, sino también desde la memoria, con el propósito de convertirlo en un escenario que reconozca la historia y los saberes comunitarios del sector.

Bogotá

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Bogotá

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Bogotá

¿Cómo tomar un taxi en zonas de rumba en Bogotá? Todo lo que debe saber para llegar seguro a casa

Bogotá

Informe advierte que el Clan del Golfo aumentó un 140 % durante el Gobierno Petro: siembran terror en más de 290 municipios

Bogotá

Sigue la redada contra la extorsión en Bogotá: cayeron 15 criminales, entre ellos, miembros de Los Satanás

Bogotá

Contraloría de Bogotá pone la lupa sobre los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme: costará más de 280.000 millones de pesos

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Cota y Soacha este lunes 23 de febrero: conozca las horas de la medida

Bogotá

El Bronx Distrito Creativo ganó el premio ‘Reacondicionamiento del Año’ en los GRI Awards Andean 2025

Arte

Así se vivió la Gala del Día de Muertos de ‘Vogue’ en Bogotá 2025, un homenaje a la permanencia de lo efímero

Confidenciales

Así avanza la construcción del edificio del Sena en el antiguo Bronx: “demolimos 32 hectáreas de horror”, destacó Peñalosa

La ejecución de esta fase se da en paralelo al avance de la etapa I, que ya alcanza un 94 por ciento de desarrollo e incluye la recuperación de edificaciones patrimoniales y la adecuación de nuevos espacios culturales, entre ellos una calle cubierta destinada a eventos artísticos.

Directora de la Fuga habla en SEMANA del Bronx Distrito Creativo: “Recibimos el proyecto desfinanciado en $40.000 millones”
6 años después, el Bronx. Se construirá la Alcaldía de los Martires y Bronx distrito creativo
BRONX 6 AÑOS BOGOTA, JUNIO 2 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

El Bronx Distrito Creativo forma parte de una estrategia más amplia de revitalización que también involucra equipamientos como el Centro de Talento Creativo, desarrollado con apoyo del SENA y la Secretaría de Desarrollo Económico, así como la nueva sede administrativa de la localidad de Los Mártires.

Con estas obras, el Distrito busca consolidar este enclave como un motor de desarrollo cultural, económico y social, y como un símbolo de la recuperación del centro de la capital.

Más de Bogotá

Avance de Transmilenio por este importante corredor vial en tiempo récord.

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Coger taxi después de una fiesta siempre es una difícil tarea.

¿Cómo tomar un taxi en zonas de rumba en Bogotá? Todo lo que debe saber para llegar seguro a casa

Clan del Golfo. Gustavo Petro

Informe advierte que el Clan del Golfo aumentó un 140 % durante el Gobierno Petro: siembran terror en más de 290 municipios

Entre losa capturados hay miembros de 'Los Satanás'.

Sigue la redada contra la extorsión en Bogotá: cayeron 15 criminales, entre ellos, miembros de Los Satanás

Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme.

Contraloría de Bogotá pone la lupa sobre los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme: costará más de 280.000 millones de pesos

x

Cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Cota y Soacha este lunes 23 de febrero: conozca las horas de la medida

Ella es Diana Ospina, mujer desaparecida en Bogotá.

Diana Ospina tomó un taxi tras salir de Theatron y desapareció: mensajes del celular fueron borrados y su familia pide ayuda

Una estación de gasolina y una imagen de las heridas con las que quedó la menor tras el ataque.

Se conoce el oscuro pasado del hombre que atacó a mordiscos a una niña en estación de gasolina en Bogotá

Noticias Destacadas