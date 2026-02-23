Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

La transformación urbana del antiguo sector del Bronx, en el centro de Bogotá, avanza hacia una nueva etapa. La Alcaldía Mayor de Bogotá oficializó el inicio de la fase II del Bronx Distrito Creativo, con la firma del acta que marca el comienzo de las obras a cargo del Consorcio 2C TABOGO.

Actualmente, en la zona del Bronx Distrito Creativo, se adelantan las obras de reforzamiento, recuperación y adecuación de los edificios patrimoniales del Batallón y La Flauta. Foto: Bronx Distrito Creativo

Esta nueva intervención contará con una inversión cercana a los 46.286 millones de pesos y busca fortalecer la infraestructura cultural y el espacio público en una zona que durante años estuvo marcada por problemáticas sociales, pero que hoy es eje de un ambicioso proceso de renovación.

El proyecto, liderado por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, contempla la construcción de sótanos destinados a parqueaderos, una plazoleta abierta al público y nuevas conexiones verticales que integrarán distintos niveles del complejo cultural.

Avanzan las obras del Bronx Distrito Creativo Foto: RenoBo

Uno de los componentes más simbólicos será la restauración de la llamada Esquina Redonda, la única edificación que sobrevivió a la demolición del antiguo Bronx. Este espacio será recuperado no solo desde lo estructural, sino también desde la memoria, con el propósito de convertirlo en un escenario que reconozca la historia y los saberes comunitarios del sector.

La ejecución de esta fase se da en paralelo al avance de la etapa I, que ya alcanza un 94 por ciento de desarrollo e incluye la recuperación de edificaciones patrimoniales y la adecuación de nuevos espacios culturales, entre ellos una calle cubierta destinada a eventos artísticos.

BRONX 6 AÑOS BOGOTA, JUNIO 2 DE 2022 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

El Bronx Distrito Creativo forma parte de una estrategia más amplia de revitalización que también involucra equipamientos como el Centro de Talento Creativo, desarrollado con apoyo del SENA y la Secretaría de Desarrollo Económico, así como la nueva sede administrativa de la localidad de Los Mártires.

Con estas obras, el Distrito busca consolidar este enclave como un motor de desarrollo cultural, económico y social, y como un símbolo de la recuperación del centro de la capital.