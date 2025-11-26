El Bronx Distrito Creativo ganó el premio ‘Reacondicionamiento del Año’ de los GRI Awards Andean 2025

El Bronx Distrito Creativo (BDC) fue reconocido como Reacondicionamiento del Año en los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025, uno de los galardones más relevantes del sector inmobiliario en la región.

La directora de la Fuga y el gerente de RenoBo recibieron el galardón. | Foto: FUGA

El reconocimiento destaca la magnitud técnica y patrimonial del proyecto, impulsado por la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán como parte de la estrategia para revitalizar el centro de la capital.

El premio fue entregado durante la gala del GRI Institute en Bogotá, ante más de 120 líderes del sector. La distinción posiciona al BDC como un referente continental en transformación urbana al combinar restauración patrimonial, arquitectura contemporánea y espacios para el desarrollo cultural y económico.

El Bronx Distrito Creativo (BDC) fue reconocido como Reacondicionamiento del Año en los GRI Awards Andean & Central America Real Estate 2025. | Foto: FUGA

El proyecto galardonado es liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RenoBo).

El Bronx Distrito Creativo simboliza el cambio de un territorio históricamente asociado al abandono hacia un espacio de creación, memoria y actividad cultural.

El Bronx Distrito Creativo. | Foto: FUGA

Para Blanca Andrea Sánchez, directora de la FUGA, el reconocimiento confirma que Bogotá puede transformar su historia “sin perder su alma”, mediante un modelo que articula planeación, ingeniería y sensibilidad social.

Entre los elementos que destacaron los jurados está la recuperación de 34.884 metros cuadrados de un conjunto urbano de alto valor histórico.

El avance de obra incluye la restauración de 2.526 m² de mosaicos con técnicas centenarias, la recuperación del 59 por ciento de las tejas de barro que componen la cubierta del edificio de La Facultad y la intervención de más de 520 piezas de carpintería patrimonial.

El Bronx Distrito Creativo (BDC) fue reconocido como Reacondicionamiento del Año. | Foto: FUGA

A esto se suma La Milla, la primera calle techada pública de Latinoamérica con enfoque sostenible, construida en madera laminada certificada y equipada con sistemas de eficiencia térmica y manejo hídrico.

El gerente de RenoBo, Carlos Felipe Reyes, señaló que el premio reconoce un modelo de reacondicionamiento responsable y sostenible impulsado desde la Administración Distrital.