Suscribirse

Bogotá

Esto dice el decreto que busca transformar la cara de la zona industrial de Bogotá con megaproyecto de renovación urbana

El proyecto es liderado por la Secretaría Distrital de Planeación y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo).

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 12:05 p. m.
Alcaldía de Bogotá firmó decretó para la transformación de la Zona Industrial de la Ciudad
Alcaldía de Bogotá firmó decretó para la transformación de la Zona Industrial de la Ciudad | Foto: RenoBo

Con la firma del Decreto 550 de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá oficializó la Actuación Estratégica Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), un plan de transformación urbana que busca reconvertir una de las áreas más tradicionales de la capital en un nuevo epicentro de conocimiento, industria creativa y vivienda sostenible.

Contexto: Alcaldía de Bogotá tiene 15 días para trasladar a la comunidad emberá de la UPI La Rioja por orden de la Corte
Alcaldía de Bogotá firmó decretó para la transformación de la Zona Industrial de la Ciudad
Alcaldía de Bogotá firmó decretó para la transformación de la Zona Industrial de la Ciudad | Foto: RenoBo

El proyecto, liderado por la Secretaría Distrital de Planeación y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), abarca un amplio polígono delimitado entre la Avenida El Dorado (calle 26), la NQS, la Calle 6.ª y la Avenida de las Américas.

Allí se ubican antiguos complejos de fábricas y bodegas que, por décadas, fueron el corazón productivo de la ciudad y hoy se preparan para una renovación integral.

Contexto: Alcalde Carlos Fernando Galán entrega versión sobre muerte a golpes de conductor en Bogotá
Alcaldía de Bogotá firmó decretó para la transformación de la Zona Industrial de la Ciudad
Alcaldía de Bogotá firmó decretó para la transformación de la Zona Industrial de la Ciudad | Foto: RenoBo

Según el decreto, el objetivo de ZIBo es consolidar el llamado Anillo de la Innovación y el Conocimiento de Bogotá, dentro del cual se desarrollará el Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTIB), un clúster urbano donde coexistirán universidades, empresas de base tecnológica y centros de investigación.

La norma define seis ejes de acción: la revitalización del paisaje industrial, el fomento al reuso de edificaciones, la generación de vivienda, la creación de espacios públicos verdes y caminables, la implementación de movilidad sostenible y la protección de patrimonios culturales e industriales.

Contexto: Cómo cambiará el Aeropuerto El Dorado y se integrará al nuevo El Dorado MAX: así será la obra
Alcaldía de Bogotá firmó decretó para la transformación de la Zona Industrial de la Ciudad
Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo | Foto: RenoBo

Además, prevé la construcción de redes peatonales y de ciclorrutas que conecten el sector con Corferias, la Universidad Nacional y la Avenida de las Américas.

El documento también establece mecanismos de financiación basados en el reparto equitativo de cargas y beneficios, es decir, que quienes desarrollen proyectos dentro del área deberán aportar en obras públicas, vivienda de interés social y conservación ambiental. Los recursos serán administrados por RenoBo a través de un fondo específico para la gestión de la actuación estratégica.

Entre los objetivos específicos, el decreto prioriza la mezcla de usos para que industria, comercio y vivienda puedan coexistir sin desplazar a los actores históricos de la zona. También se contemplan medidas de protección de moradores y unidades productivas, así como incentivos para las industrias creativas y el turismo urbano.

ZIBo se concibe como una pieza clave del modelo de ordenamiento territorial definido por el Decreto 555 de 2021 (POT). Con él, Bogotá busca reactivar su economía desde la innovación, densificar zonas estratégicas y promover un desarrollo que combine productividad y calidad de vida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. revoca la licencia de conducir de miles de inmigrantes. El número podría aumentar. ¿Cuál es la razón?

2. Esto dice el decreto que busca transformar la cara de la zona industrial de Bogotá con megaproyecto de renovación urbana

3. El jugador que Gamero puso en Deportivo Cali y que ahora suena para Millonarios: pasó por Santa Fe

4. Marco Rubio estalla tras cuestionamientos por bombardeos contra embarcaciones en el Caribe: “Estados Unidos está bajo ataque”

5. Así quedará la visa de estudiante en Estados Unidos: el nuevo cambio de la administración Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alcaldía de BogotáRenoboRenovación urbanística de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.