Directora de la Fuga habla en SEMANA del Bronx Distrito Creativo: “Recibimos el proyecto desfinanciado en $40.000 millones”

Blanca Andrea Sánchez (B.A.S.): Tengo varias cosas por decir. La primera, es que la Contraloría ya había auditado este tema y ya se había saneado, ya había concluido en feliz término. Por eso cuando la Contraloría vino este año a hacernos esta auditoría especial, para nosotros fue un poco extraño, porque después de que se audita un tema y fenece, la única manera de volver a auditarlo es porque hubiese hechos nuevos o situaciones distintas. Pero en este caso no lo hubo. No obstante, la visión mía y la del alcalde, Carlos Fernando Galán, es somos absolutamente respetuosos de los órganos de control y pese a que habíamos advertido que el tema ya se había auditado, volvimos a dar respuesta a todos los hallazgos, pero muy seguramente no logramos tener esas claridades en las comunicaciones y por eso fue que se produjo este informe final de auditoría.

Ahora, cuando el informe final nos fue entregado a nosotros en la Fuga, para mí la verdad fue como un baldado de agua fría, porque realmente no hay algo ahí que nosotros consideremos que realmente pueda ser un hallazgo. Y lo primero que hice fue comunicarme con el contralor delegado para hablar de este informe, porque claramente a todas luces aquí hay como una interpretación errónea de las normas, de las obligaciones y del proyecto. Él nos convocó a una mesa de trabajo con uno de los líderes del equipo auditor, donde le sustentamos y les volvimos a explicar todo. Después de esa reunión, nos dio la posibilidad de dar un informe de alcance al informe final de auditoría, pero ese informe ya no puede ser avalado ni revisado por el equipo auditor. Por consiguiente, ese informe de alcance lo radicamos directamente a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y estamos a la espera de su evaluación.

B.A.S.: Este otro hallazgo, que no es tan alto, lo que dice es que estamos contrariando una norma porque se dice que solo se le puede pagar por indemnización a cada propietario o a cada persona afectada una sola vez. Y eso es cierto, solo se puede hacer una indemnización por una sola vez. Pero es distinto decir que solo se puede pagar a una familia o a un propietario la característica que tenga de uso de los bienes una sola vez, a decir que no se le tengan que reconocer los diferentes usos.

B.A.S.: La verdad sí, porque yo no creo que sea algo que uno no logre comprender y además no creo que el hallazgo esté dimensionado en la realidad. A mí me encantaría que hagamos un recorrido en el Bronx por toda la parte que está vacía y que encontremos el valor que se le ha dado a ese espacio, la transformación cultural y social que se ha trabajado ahí y que nos demos la oportunidad de pensar hacia atrás de qué clase de proyectos, de qué clase de habitabilidad y de qué clase de situaciones estaba compuesta esta zona y lo complejo que fue hacer este trabajo social y jurídico.