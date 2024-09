Contraloría de Bogotá estableció hallazgo fiscal por $1.418 millones en las obras del Bronx Distrito Creativo por pagos inconsistentes

Así avanzan las obras del Bronx Distrito Creativo: “la zona ya es reconocida como cultura y no como espacio para los cocodrilos”

Contexto: Así avanzan las obras del Bronx Distrito Creativo: “la zona ya es reconocida como cultura y no como espacio para los cocodrilos”

Ahora bien, de acuerdo con la Contraloría, el hallazgo fiscal obedece a que, según el concepto del equipo auditor, no existía justificación alguna para que la ERU, hoy RenoBo, cobrara a la Fuga por servicios que, según el acuerdo de voluntades, constituían el aporte que la Empresa de Renovación Urbana realizaba para la ejecución del proyecto Bronx Distrito Creativo.

Responde la Fuga

“La ERU era la encargada de hacer la gestión predial de una zona que tenía más de 47 predios multifamiliares. No estamos hablando de una casita donde vivía una sola familia. Estamos hablando de un compendio de predios en donde algunos estaban abandonados, pero había otros que podían tener hasta diez apartamentos en un solo lugar”, aseguró Sánchez. De acuerdo con la funcionaria, la gestión de la ERU se multiplicó, al tener que buscar los dueños de los predios que estaban abandonados.

Sánchez subrayó que la gestión predial no es solamente comprar el inmueble, sino también reubicar a las personas y a los negocios que estén en el lugar, además de indemnizarlos. “Sería absolutamente incongruente que uno creyera que hay una entidad que tiene un músculo financiero para pagar todo ese tipo de cosas. Y como el proyecto fue concebido en la Fuga, pero fue la ERU la que hizo toda la gestión predial, por eso los recursos se trasladaron a la Empresa de Renovación Urbana”, enfatizó Sánchez.

En otras palabras, de acuerdo con Sánchez, el pago por más de 1.418 millones no significó un cobro de utilidad por parte de la ERU, sino que obedeció a la destinación de recursos para la gestión predial. En todo caso, la Contraloría no atendió los argumentos de la Fuga y estableció el millonario hallazgo fiscal. Tras conocerse el informe final de la auditoría, la Fuga adelantó, con el órgano de control, una mesa técnica para ampliar las explicaciones, y de allí salió un alcance al informe, pero este ya no puede ser avalado ni revisado por el equipo auditor.