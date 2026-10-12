Chile, Chile es Rock al Parque... Los Prisioneros representados por Claudio Narea y Los Tetas, consolidaron sus presentaciones en Bogotá, ayer, domingo, en los 30 de Rock al Parque (en el que también tocaron Gondwana y Mon Laferte). Todo mientras que Los Bunkers cierran hoy la programación en el escenario Bio.

Los Prisioneros representadoa por Claudio Narea no estuvieron por debajo de la expectativa. Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

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Hubo retrasos en Plaza, por inconvenientes técnicos, y quizá eso jugó en que, al final, quedara pendiente 'El baile de los que sobran'. Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

Los Prisioneros son tarea obligatoria para todo roquero; hacen parte de la base, de la cultura elemental y el imaginario musical de varias generaciones, empezando en la década de los ochentas, específicamente en 1983, cuando su música era vendida en casetes.

Al separarse definitivamente en 2006, su música siguió generando ecos fértiles e influyentes, combinación de letras contestarias, de corazón no estrecho, más una instrumentación combinada de electrónica (new wave, synth-pop), rock y punk.

Eran imperdibles, por eso el escenario Plaza tuvo una asistencia mayúscula a eso de las cinco de la tarde. Y una vez terminada su presentación mucha gente salió a buscar otros perfiles en los demás escenarios.

Y dije imperdibles, sí, en plural, porque así su representación haya estado en manos de uno sólo de sus integrantes fundadores, en cada canción recaía la imagen del trío liderado por Jorge González, quien ya no hace parte de una escena musical activa debido a un accidente cerebrovascular.

Claudio Narea y su banda encendieron el Plaza con algo de su música y un arsenal de himnos de Los Prisioneros. Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

La posibilidad de una reunión del grupo es remota y el legado en tarima, en vivo, tuvo versiones con arreglos que le dieron todavía más brillo a cada tema, era como si Claudio Narea le rindiera tributo a su propia banda o exbanda, que nació en Santiago de Chile y se expandió para ganarse un espacio propio en Latinoamérica.

La música empezó a hablar y cantarla era algo así como un acto reflejo, salvo las versiones en solitario de Claudio Narea de sus canciones en solitario.

Con la música de Los Prisioneros en pleno desarrollo también inició el toque de Los Tetas en el escenario Eco. No estaba estipulado en la programación que hubiese un versus de rock chileno en el festival, fue por un retraso a causa de un arreglo de las luces del escenario Plaza.

Los Tetas son otro swing, son el planeta funk, como ellos mismos lo dijeron al iniciar “el proceso de funkyficación” con su música, usando también su jerga en tarima.

Los Tetas, una amuleto de suerte para el festival. Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

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El festival, un amuleto de suerte para Los Tetas. Foto: cortesía Idartes / A.P.I.

Con Los Tetas la fiesta empezó temprano y la gente a bailar, suelta, pero unida con el hilo conductor del grupo con su ambiente chill, movedizo, buena onda, que también se iba por momentos hacia riffs más roqueros o con tintes de rap, pero eso es lo que hace el funk, ser versátil como un abecedario musical.

Su estilo renovó el funk, no sólo en Chile sino en la extensión de nuestra parte del continente. Su boom inició en los noventas, y en 1996 su primer viaje fuera de Chile los llevaría a presentarse en la segunda versión de Rock al Parque, cuando el festival apenas tenía un año de vida pero una visión musical amplia y certera.

Los Tetas no sólo vinieron para enfiestar a la gente y hacerla saltar a ratos, sino también a agradecer, porque el festival ha sido como un talismán de buena suerte para ellos.

Si no los conoce, aquí va un link de Youtube de una de sus canciones insignia: Corazón de sandía, un temazo que puede añadir a alguna de sus playlists si coincide con sus gustos...

Lo que viene: Los Bunkers

Los Bunkers también tienen su pasaporte sellado con la esencia rockalparquera. Bautizados a fuego en un día caliente en la Plaza, en el año 2007, con la gente ganosa de exorcizar su propia existencia bajo el embrujo musical de la reunión amplia del festival, de querer desfogarse. Razón para que su repertorio se ajustara a lo más roquero posible y darle así buenas razones a la gente para seguir pogueando, accionando.

Desde Concepción, alimentado por sonidos setenteros, Los Bunkers animarán Rock al Parque con su inigualable sonido alternativo. Foto: Cortesía Idartes / A.P.I.

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Son una banda que podría encajar en el rock alternativo, y ¿eso qué quiere decir?, que sus cimientos particulares de armado tengan variables como el power pop combinado con la música popular chilena, creando temas que saben entrar en los oídos y habitar la cabeza.

Decidir si los quiere ver en vivo, no cuesta mucho, sólo debe poner canciones como Ven aquí, Miéntele, Nada nuevo bajo el sol, o Ahora que no estás.

Tocan en el escenario Bio a las 8:30 p.m., para cerrar los treinta años del festival de ese escenario.

*Texto de Juan Pablo Chaves.

**Si no puede ir al parque o está fuera de la ciudad, puede seguir la transmisión del evento de Canal Capital, en señal de tv o por YouTube.

***Nota del editor: Ante la avasalladora cantidad de público en el Parque, en este Rock al Parque con 191 mil personas el primer día y 290 mil el segundo (¡cupo lleno!, tan increíble como delicado), se hace necesario protegerse en comunidad. Ayude a quien lo necesite, dele aire y agua a quien lo necesite, arme parche para protegerse. Y que cierre el festival en una nota alta, como lo merece.