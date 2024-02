Orgullo nacional: la diseñadora paisa que brilló con sus diseños en la Semana de la Moda de Nueva York

“Si me preguntan si soñé con esto, la respuesta es un rotundo ‘No’”, reconoció la diseñadora Kely Velasquez, fundadora de la marca de ropa íntima Santísimas, una de las sorpresas de la Semana de la Moda de Nueva York.

“Aunque mi carrera no tenía relación directa con la moda, mi pasión por este mundo siempre estuvo presente”, explicó Velasquez, una administradora financiera que se adentró sin muchos conocimientos previos en el mundo de la moda.

Kely Velasquez: Todo fue a la velocidad de la luz. “Queremos que vengas con tu nueva colección, nos parece muy innovadora”, me dijeron a finales de enero desde la plataforma Art Fashion Week, quienes me contactaron después de que una amiga les mostrara mis diseños. Cuando nos invitaron al evento en Nueva York aceptamos, aunque era todo un reto. En Colombia uno tiene todo a la mano cuando hay desfiles; en cambio acá debíamos llegar a una plataforma que no conocíamos, en otro idioma, a través de correos y teléfonos.