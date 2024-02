Pablo Erroz, el diseñador de la reina Letizia, cuenta en SEMANA cómo Colombia inspiró su más reciente colección

Pero su notoriedad mundial llegó de la mano de la realeza. En 2022, una falda de su creación conquistó el clóset de la reina Letizia y pronto se convirtió en objeto de deseo para miles de mujeres que no pierden detalle de los looks de la monarca.

Pablo Erroz: Yo, además de ser diseñador, también me dedico a la docencia; doy clases en el Instituto Europeo de Diseño (IED), de Barcelona, y en septiembre de 2022 me ofrecieron dictar una clase sobre sostenibilidad para marcas colombianas. Luego de dictar la clase, conocí a los creadores de Manly Week y me pareció maravilloso lo que estaban haciendo, especialmente porque, al igual que ellos, mi propósito también es conectar. A partir de allí se inició la conexión con Colombia.

P.E.: Esta colección está inspirada en Colombia, pero no queremos que la gente piense que solo verá pájaros, flores y flecos. Eso es lo obvio, no tiene un trasfondo y lo ha hecho mucha gente. Una parte de la colección que presentaremos estará inspirada en el paisaje del Quindío, pero también en el café, en lo que la industria del café puede hacer, y todo de una manera emocionante.

P.E.: Lo que no se comunica no existe. Entonces, hay que hacer un trabajo educativo, hay que formar a las personas, y eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso, todas las pequeñas acciones cuentan. Al final, se trata de que las personas conecten con la moda a través de la historia que hay detrás, pero eso solo se logra cuando se educa al consumidor. Por eso, nuestro propósito no solo es conectar, sino, además, educar y entender que la sostenibilidad no solo se trata de lo medioambiental, la sostenibilidad es 360 y debemos promover políticas públicas completas en el sector de la moda.