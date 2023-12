Letizia de España: los escándalos de infidelidades, amoríos y abortos que tienen en jaque a la reina

La selfie que tiene en apuros a Letizia de España. Es una foto que la reina le habría enviado a Del Burgo durante uno de sus dos embarazos con un texto cariñoso y comprometedor: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”. | Foto: La selfie que tiene en apuros a la Reina Letizia de España.

Del Burgo, incluso, publicó a comienzos de diciembre una serie de mensajes en X en los que reiteraba todo lo que le había narrado a Peñafiel. Entre esos comentarios, que fueron borrados posteriormente, se encontraba una foto que la reina le habría enviado durante uno de sus dos embarazos con un texto cariñoso y comprometedor: “Amor. Llevo tu pashmina . Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

Pero más escandaloso aún es que, según Peñafiel, la reina se habría practicado un aborto poco después de conocer a Felipe. “Letizia no solo tenía novio, el periodista David Tejera, sino que estaba embarazada de este. Pero cuando vio, aquella misma noche, el interés del príncipe hacia su persona, decidió interrumpir el embarazo diez días después, en la clínica Dator de Madrid. Fuentes de todo crédito me informaron que se trataba de la segunda vez que recurría a un aborto. La primera, cuando solo tenía 19 años”, cuenta Peñafiel.

El silencio, hasta ahora, de la Casa Real de España, no ha hecho más que atizar la hoguera del escándalo en España, donde los programas del corazón no han cesado de hablar del tema. Incluso, hasta ha trascendido fronteras: el largo desliz de la reina ha sido portada de The Times de Londres, así como de otros medios como The Daily Telegraph.