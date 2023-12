Reina Letizia habría considerado tener un bebé con su amante: “La idea de que tuviéramos un hijo por vientre subrogado”

La Familia Real no ha sido ajena a la controversia en los últimos años, y ahora la reina Letizia se ha encontrado en el centro de una incómoda tormenta mediática. La reina, de 51 años, es el tema de un nuevo libro llamado ‘Letizia y yo: ¿Qué secretos esconde la reina Letizia?’, el cual fue escrito por el periodista Jaime Peñafiel, de 91 años.

El domingo por la noche, Jaime del Burgo, principal colaborador del libro y excuñado de la Reina, tuiteó una antigua foto de la realeza como ‘prueba’ de que sí tuvo una relación romántica con Letizia, como afirma en la biografía. La selfie es una foto que la reina le habría enviado a Del Burgo durante uno de sus dos embarazos con un texto cariñoso y comprometedor: “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”.

“Durante un año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres, tratamos de la cuestión del divorcio, las niñas, buscamos asesoramiento jurídico, miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con Zarzuela (...) Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente. La idea de que tuviéramos un hijo por vientre subrogado en Los Ángeles me la propuso estando en La Terre Blanche”, contó el hombre.

Sin embargo, el supuesto romance de Letizia con Del Burgo, quien luego se casaría con su hermana menor Telma, no es la única afirmación explosiva en el libro, que llegó a las estanterías en España el mes pasado. En otra parte, el autor Jaime Peñafiel afirma que el deshonrado rey Juan Carlos, que abdicó en junio de 2014, nunca aprobó al presentador de noticias e instó a su hijo a divorciarse.

Además de esto, el libro alega que la Reina engañó a su primer marido en varias ocasiones y al principio no estaba segura de salir con el Rey Felipe. Jaime Peñafiel afirma sensacionalmente que Letizia engañó a su primer marido con un periodista en prácticas de Efe, la agencia de noticias española más grande del mundo. El autor hace la extravagante afirmación de que Letizia se acostó con su colega mientras estaba en México y luego lo visitó en misiones en Houston y Las Vegas.

El autor Jaime Peñafiel alega que Letizia al principio no estaba segura de salir con el futuro Rey. Se dice que la Reina le dijo a su mejor amiga en México que Felipe era “muy guapo, pero no me gustan los hombres con el pelo rizado”.