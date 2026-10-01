Pandora Minis: Danna presenta una nueva forma de llevar joyas con color y personalidad

La joyería transmite historias. Una inicial, una estrella, un corazón o una combinación de colores pueden guardar recuerdos, representar emociones o evocar a personas importantes en la vida de cada persona. Esa idea es el punto de partida de la nueva campaña de Pandora Minis, protagonizada por la cantante y actriz Danna, que llena de color una selección de piezas de la colección.

La propuesta explora las posibilidades de los charms de menor tamaño (dijes elaborados a mano) y los lleva hacia composiciones más ligeras en su uso, pero más cargadas en lo personal. Diversos símbolos y tonalidades pueden combinarse y forjar accesorios relacionados con la identidad de quien los lleva, siendo el color un punto central en esta evolución.

La elección de Danna para protagonizar la campaña conecta la propuesta con una artista cuya trayectoria también ha estado marcada por la exploración de distintas facetas de su identidad y estilo.

Así, la firma establece un vínculo entre música, moda y expresión personal para mostrar las diferentes maneras en que los Pandora Minis pueden incorporarse a un look.

La colección permite jugar con símbolos como corazones, estrellas, lunas y letras.

Se pueden combinar tonalidades similares para crear una paleta uniforme, utilizar un color como protagonista o elegir matices para transmitir un mensaje único.

Los brazaletes son el punto de partida ideal para lucir Pandora Minis, pues permiten apreciar sus formas y jugar con la distribución de cada pieza, aunque también pueden incorporarse en collares de mayor grosor y aretes, o utilizarse como pequeños acentos junto a charms de otros tamaños.

Cuando los Minis no son protagonistas, pueden aportar un contraste de proporciones, ligereza y equilibrio a la composición.

Los Pandora Minis buscan contar historias a través de diversos colores y estilos. Foto: Pandora - API

¿Por qué Danna?

La artista mexicana comenzó su carrera frente a las cámaras cuando era niña y durante más de 25 años ha construido una trayectoria que atraviesa la televisión, el teatro, el cine y la música.

Producciones como Elite, La Familia P. Luche o Enredados le dieron reconocimiento internacional, mientras que su evolución como cantante la llevó a desarrollar una identidad propia que hoy también se refleja en proyectos como Childstar o K. O.

Esa capacidad de transformarse también ha marcado su relación con la moda. Danna asegura que no entiende el vestuario únicamente como una cuestión de tendencias, sino como otra herramienta para expresar su personalidad y construir las narrativas que acompañan cada etapa de su carrera.

La propia Danna ha definido su personalidad como creativa, fresca, intuitiva y adaptable, características que también se reflejan en la forma en que incorpora la joyería a sus looks.

En una conversación con Vogue México, contó que considera los accesorios una parte fundamental de su styling y que le interesa encontrar maneras distintas de utilizarlos, incluso transformando una pieza para llevarla de formas poco convencionales.

Esa libertad para combinar, reinterpretar y jugar con los elementos es precisamente lo que los Pandora Minis quieren transmitir.