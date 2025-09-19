Suscribirse

Economía

Cambio importante en reconocida tienda en Colombia; ya se empezó a ver en centros comerciales de Bogotá

Por medio de sus voceros oficiales dieron a conocer las modificaciones.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

19 de septiembre de 2025, 10:15 p. m.
Vender joyas es una buena opción en la actualidad para generar ingresos extras.
La marca busca obtener ganancias adicionales. | Foto: Getty Images

Cada año, los ciudadanos de Colombia invierten grandes cantidades de dinero en la compra de joyería.

Una de las principales marcas que tiene presencia en el país es Pandora, la cual atiende diversos nichos de mercado y busca satisfacer las necesidades de sus clientes.

El tribunal dictaminó penas de hasta cinco años de prisión y cuantiosas multas para los operadores de la red.
Pandora cuenta con varias tiendas en el país. | Foto: Getty Images

El portal Valora Analitik anunció que la empresa comenzó a desarrollar un nuevo modelo de negocio en los principales centros comerciales de Bogotá, con el objetivo de llegar a más usuarios y dar a conocer sus últimas innovaciones.

“Durante el último año, Pandora ha tenido un desempeño muy positivo en Colombia, reflejo del fortalecimiento de nuestra estrategia omnicanal y del creciente vínculo emocional que las personas tienen con la marca. Hemos visto un aumento significativo tanto en nuestras tiendas físicas como en el canal digital, lo que demuestra que nuestros clientes valoran la experiencia integral que ofrecemos”, señalaron voceros de la marca al medio citado.

La marca está desarrollando un concepto llamado Evoke, el cual busca ofrecer una experiencia más cercana a los usuarios, sin dejar de lado los elementos tradicionales que caracterizan a Pandora.

Este nuevo enfoque permite brindar una asesoría más personalizada en el proceso de elección de accesorios, ayudando a los clientes a encontrar piezas que se adapten a sus gustos y necesidades, sin olvidar las tradiciones que han llevado a la marca a expandirse en diversos mercados internacionales.

Por el momento, estas innovaciones estarán disponibles en los centros comerciales Andino y Unicentro, en Bogotá. Se espera que el próximo año lleguen a otras regiones del país.

“En Pandora valoramos profundamente la inclusión y el empoderamiento, y este nuevo diseño refleja ese compromiso. Queremos que cada persona que entre a una de nuestras tiendas se sienta bienvenida, relajada y libre para crear. Las nuevas tiendas Evoke irradian una confianza optimista y natural, con detalles visuales que capturan la atención e invitan a explorar. No buscamos espacios solemnes, sino experiencias auténticas, donde incluso los momentos lúdicos permiten que la personalidad de la marca cobre vida”, complementó la marca.

Aretes
La marca ofrece diversos productos. | Foto: Getty Images

En los últimos años, el grupo empresarial ha implementado varios cambios en sus locales con el fin de ofrecer una experiencia de compra más cercana y significativa.

Pandora permite que las personas personalicen sus compras, dándoles un toque único a cada uno de los accesorios que adquieren. Además, cuenta con una línea enfocada en la joyería con significado emocional, ideal para regalar a seres queridos o demostrar el amor hacia una pareja o familia.

