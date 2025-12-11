Pandora celebró la llegada de la Navidad y presentó su más reciente colección junto a celebridades en Bogotá

Colombia se prepara para las fiestas navideñas y para celebrarlas en familia. Con esto en mente, Pandora, la firma danesa, organizó un evento exclusivo en su boutique del centro comercial Andino, en Bogotá, para presentar su nuevo formato Evoke, que redefine la manera de interactuar con las joyas, ofreciendo entornos cálidos y sofisticados que invitan a la exploración por parte de los clientes.

Durante el encuentro, la reconocida marca, que asumió el control directo del mercado colombiano en 2024, presentó las renovaciones de la tienda como parte de una estrategia global para mejorar la experiencia del cliente mediante espacios más interactivos. La nueva boutique incluye áreas de grabado en tiempo real y diseños que buscan fomentar la exploración personalizada de las joyas.

Pandora cierra 2025 en Colombia con hitos transformadores y mira al 2026 con expansión y conexión emocional | Foto: Pandora

Virginie Dubray, directora de marketing de Pandora para Latinoamérica, explicó las características del concepto Evoke: “Queremos que cada persona que entre a nuestras tiendas se sienta bienvenida, relajada y libre para crear, soñar y vivir la magia de Pandora. Las nuevas tiendas Evoke irradian una confianza optimista y natural, con detalles visuales que capturan la atención e invitan a explorar. No buscamos espacios solemnes, sino experiencias auténticas, donde incluso los momentos lúdicos permiten que la personalidad de la marca cobre vida”.

Pandora cierra 2025 en Colombia con hitos transformadores y mira al 2026 con expansión y conexión emocional | Foto: Pandora

Crecimiento en un mercado competitivo

Colombia representa un foco estratégico para Pandora en la región, según datos compartidos por la marca danesa. Solo en 2025, la compañía inauguró boutiques en las zonas de salidas nacionales e internacionales del Aeropuerto El Dorado, aprovechando el flujo de más de 30 millones de pasajeros anuales reportados por la Aeronáutica Civil en años previos. Estas aperturas se suman a las renovaciones en Bogotá y preparan el terreno para la actualización de la tienda en El Tesoro, Medellín, prevista para 2026.

Pandora cierra 2025 en Colombia con hitos transformadores y mira al 2026 con expansión y conexión emocional | Foto: Pandora

En medio del exclusivo evento, Carlota García, directora de ventas y gerencia para Centroamérica, Sudamérica y Travel Retail de Pandora, afirmó que “Colombia es hoy uno de los mercados con mayor dinamismo para Pandora en América Latina. La transformación de nuestras tiendas en Bogotá y la próxima renovación en Medellín reflejan nuestra apuesta por el país. Solo en 2025 logramos aumentar nuestra presencia con dos nuevas tiendas en el Aeropuerto El Dorado, en salidas nacionales e internacionales, y proyectamos un 2026 con aún más aperturas y experiencias personalizadas para nuestros clientes”.

Pandora cierra 2025 en Colombia con hitos transformadores y mira al 2026 con expansión y conexión emocional | Foto: Pandora

Estos avances ocurren en un contexto de recuperación del retail de lujo en Colombia, afectado por la inflación y la desaceleración económica pospandemia. Según Fenalco, el sector de joyería y relojería registró un crecimiento moderado del 5 % en ventas durante 2025, impulsado por el segmento de personalización y los viajes internacionales.

Pandora, presente en más de 100 países desde su fundación en Copenhague hace cuatro décadas, compite con marcas como Tiffany y Swarovski en puntos premium como Andino y El Dorado.

Durante el evento, al que asistieron personalidades del mundo del entretenimiento como Olga Lucía Vives y Rosario Gómez, Pandora presentó su línea Holiday’s, orientada a piezas personalizables para regalos de fin de año. La colección busca diferenciarse en una temporada donde las ventas minoristas en Colombia suelen aumentar entre un 20 % y un 30 % en diciembre, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El movimiento de Pandora refleja una tendencia regional hacia experiencias inmersivas en el retail físico, en contraste con el auge del e-commerce.

Pandora cierra 2025 en Colombia con hitos transformadores y mira al 2026 con expansión y conexión emocional | Foto: Pandora