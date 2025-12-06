Guía de ideas para regalos de Navidad 2025: incluye moda, tecnología y juguetes infantiles

La Navidad 2025 llega con un enfoque centrado en la intención detrás de cada regalo. Más allá del intercambio de objetos materiales, esta época se presenta como un momento para compartir unión familiar y crear recuerdos duraderos. Bajo esa premisa, diferentes marcas dieron a conocer algunas alternativas para quienes buscan obsequios pensados para distintos gustos y edades.

En el sector moda, CH Carolina Herrera presentó su guía de regalos para la temporada. Entre las recomendaciones se encuentra el Poncho Insignia, descrito como una pieza elaborada en ante Ficus que integra flecos y pespuntes artesanales, además de un asa con la Initials Insignia. También figura el Bimba 2020, un diseño con efecto denim serigrafiado y bordes desflecados que incorpora asas intercambiables y detalles metálicos. La lista se completa con la clásica camisa blanca en popelín stretch, con gemelos de perla que llevan las iniciales de la firma. Según la casa, estas propuestas buscan ofrecer opciones para quienes desean prendas que perduren en el guardarropa.

En tecnología para el hogar, VTA+ dio a conocer dispositivos dirigidos al acompañamiento y organización del entorno doméstico. Las cámaras de seguridad inteligentes cuentan con resolución full HD, visión nocturna y audio bidireccional para monitoreo remoto. Para reforzar la protección del hogar, las cerraduras inteligentes integran acceso por múltiples métodos y control desde aplicación móvil. Además, los tomacorrientes inteligentes permiten programar rutinas y gestionar el consumo de energía a distancia.