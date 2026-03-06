Ventas digitales por el Día de la Mujer muestran aumento en consumo

El comercio electrónico en Colombia registró un aumento en la actividad de compras en los días previos al Día Internacional de la Mujer, con un gasto promedio por orden de $140.273 entre el 21 y el 28 de febrero de 2026, según datos del informe NubeCommerce 2026 elaborado por Tiendanube.

De acuerdo con el análisis, cada compra incluyó en promedio 2,4 productos por orden, lo que refleja un incremento en la demanda de artículos asociados a regalos y consumo personal durante esta temporada.

Entre las categorías con mayor volumen de pedidos se destacaron regalos, juegos y juguetes, indumentaria, salud y belleza, comida y bebida, y arte y librería.

También se identifica algunos de los productos con mayor rotación durante el periodo analizado, entre ellos juegos de consola, entradas para espectáculos, buzos, artículos de maquillaje y bombones helados, lo que evidencia una combinación de compras relacionadas con entretenimiento, experiencias y bienestar personal.

A nivel regional, Bogotá, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Tolima concentraron buena parte de las ventas en línea registradas en los días previos a la conmemoración.

En algunos de estos departamentos, como Antioquia, Valle del Cauca y Santander, el gasto promedio por compra superó el promedio nacional reportado durante el periodo analizado.

El comportamiento del comercio electrónico ocurre en un contexto en el que las mujeres también tienen una participación creciente en la creación de empresas digitales.

Según el reporte, el 53,2 % de las tiendas encuestadas en Colombia son lideradas por mujeres, mientras que cifras de Confecámaras indican que el 51,1 % de las nuevas empresas creadas en el país en 2025 fueron constituidas por mujeres.

“En Tiendanube vemos un crecimiento sostenido de mujeres que están creando y liderando negocios digitales”, señaló Camila Nasir, gerente de Marca y Comunicación en Tiendanube, al referirse al papel del comercio electrónico en el desarrollo de nuevos emprendimientos en el país.

La fecha se consolida no solo como un momento de mayor actividad comercial en plataformas digitales, sino también como un reflejo del crecimiento del emprendimiento femenino dentro del comercio electrónico en Colombia.