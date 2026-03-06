Comercio

Ventas digitales por el Día de la Mujer muestran aumento en consumo

Regalos, indumentaria y belleza lideraron las órdenes en comercio electrónico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
6 de marzo de 2026, 12:46 p. m.
El comercio electrónico sigue creciendo en el país.
El comercio electrónico sigue creciendo en el país. Foto: Getty Images

El comercio electrónico en Colombia registró un aumento en la actividad de compras en los días previos al Día Internacional de la Mujer, con un gasto promedio por orden de $140.273 entre el 21 y el 28 de febrero de 2026, según datos del informe NubeCommerce 2026 elaborado por Tiendanube.

De acuerdo con el análisis, cada compra incluyó en promedio 2,4 productos por orden, lo que refleja un incremento en la demanda de artículos asociados a regalos y consumo personal durante esta temporada.

Entre las categorías con mayor volumen de pedidos se destacaron regalos, juegos y juguetes, indumentaria, salud y belleza, comida y bebida, y arte y librería.

Los casos que motivaron a la Corte Constitucional a reforzar la protección laboral a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia

También se identifica algunos de los productos con mayor rotación durante el periodo analizado, entre ellos juegos de consola, entradas para espectáculos, buzos, artículos de maquillaje y bombones helados, lo que evidencia una combinación de compras relacionadas con entretenimiento, experiencias y bienestar personal.

Cápsulas

Addi figura entre las 12 startups latinoamericanas con mayor proyección

Cápsulas

Con una inversión de más de $1.306 millones, entregan obras de mejoramiento en centro para adultos mayores en Leticia

Cápsulas

Eficiencia energética: empresas en Colombia podrían reducir hasta un 19 % su consumo mediante gestión basada en datos

Cápsulas

Endeavor Colombia anuncia nuevo director para impulsar el ecosistema emprendedor

Cápsulas

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

Cápsulas

Promigas y Olímpica instalan sistema solar con baterías en tienda del Cesar

Cápsulas

Alianza internacional impulsa café sostenible en Colombia

Tecnología

Frases para el Día de la Mujer: mensajes para enviar por WhatsApp este 8 de marzo

Bogotá

Semana de manifestaciones en Bogotá previas al 8M: fechas, horarios y recorridos de las marchas del 2 al 8 de marzo de 2026

Cali

Cali despide el mes de la mujer con una maratón de rumbaterapia en el centro de la ciudad

A nivel regional, Bogotá, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Tolima concentraron buena parte de las ventas en línea registradas en los días previos a la conmemoración.

En algunos de estos departamentos, como Antioquia, Valle del Cauca y Santander, el gasto promedio por compra superó el promedio nacional reportado durante el periodo analizado.

El comportamiento del comercio electrónico ocurre en un contexto en el que las mujeres también tienen una participación creciente en la creación de empresas digitales.

Según el reporte, el 53,2 % de las tiendas encuestadas en Colombia son lideradas por mujeres, mientras que cifras de Confecámaras indican que el 51,1 % de las nuevas empresas creadas en el país en 2025 fueron constituidas por mujeres.

El feminismo no baila solo, sus demandas necesitan tener en cuenta el contexto social de las mujeres

“En Tiendanube vemos un crecimiento sostenido de mujeres que están creando y liderando negocios digitales”, señaló Camila Nasir, gerente de Marca y Comunicación en Tiendanube, al referirse al papel del comercio electrónico en el desarrollo de nuevos emprendimientos en el país.

La fecha se consolida no solo como un momento de mayor actividad comercial en plataformas digitales, sino también como un reflejo del crecimiento del emprendimiento femenino dentro del comercio electrónico en Colombia.

Más de Cápsulas

Addi es un emprendimiento que surgió de tres vallecaucanos. Cumple 8 años.

Addi figura entre las 12 startups latinoamericanas con mayor proyección

Obras que dignifican la vida de las personas mayores en Leticia

Con una inversión de más de $1.306 millones, entregan obras de mejoramiento en centro para adultos mayores en Leticia

Getty Creativo

Eficiencia energética: empresas en Colombia podrían reducir hasta un 19 % su consumo mediante gestión basada en datos

.

Endeavor Colombia anuncia nuevo director para impulsar el ecosistema emprendedor

.

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

.

Promigas y Olímpica instalan sistema solar con baterías en tienda del Cesar

.

Alianza internacional impulsa café sostenible en Colombia

.

Uso de drones redefine los esquemas de seguridad en Colombia

Mónica Montañez

Empresaria colombiana impulsa la monetización de Instagram en más de 800 empresas de América, Europa y Asia

Noticias Destacadas