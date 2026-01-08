Cápsula

Cuidado personal y productos capilares concentraron el 64 % de las ventas de belleza en Colombia durante 2025

El cuidado personal y el segmento capilar concentraron la mayor participación del gasto, en un contexto marcado por las redes sociales, el comercio electrónico y cambios en los hábitos de consumo.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 2:07 a. m.
Cuidado personal y productos capilares, en auge en Colombia. (Imagen de referencia)
Cuidado personal y productos capilares, en auge en Colombia. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

El mercado colombiano de belleza y cuidado personal prevé cerrar el año con ventas por USD 351,72 millones, según estimaciones de Mordor Intelligente. El desempeño estuvo impulsado principalmente por las categorías de bienestar básico y cuidado capilar, que se consolidaron como los principales motores de la industria. Un análisis de Krika Cosmetics evidenció una jerarquía clara en el gasto del consumidor, influenciada por las tendencias digitales y una mayor atención al autocuidado.

Durante 2025, la categoría de cuidado personal e higiene lideró el sector, al concentrar el 38 % de las ventas totales. Le siguió el segmento capilar, que representó el 26 % del mercado, mientras que el maquillaje mantuvo una participación del 20 %, apoyado en su presencia en plataformas digitales. El skincare y tratamiento facial alcanzaron el 12 %, y el 4 % restante correspondió a fragancias y otros productos.

El crecimiento del sector estuvo asociado, en gran medida, al impacto de las redes sociales en las decisiones de compra y a la percepción de los productos de belleza como parte del bienestar integral.

“Durante este año, hemos visto una clara preferencia por el producto nacional, donde tres de cada diez artículos de belleza comprados durante la primera mitad del año fueron 100 % colombianos. Sin embargo, gracias al contenido digital, las tendencias de cosmética coreana también comienzan a influenciar la compra de productos”, afirmó Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics.

En el segmento capilar, las mascarillas y tratamientos intensivos lideraron las ventas con el 34 % de la categoría, seguidos por aceites y sérums, con el 22 %. En maquillaje, la máscara de pestañas representó el 28 %, seguida por bases y correctores, con el 24 %, y productos para cejas, con el 14 %. En skincare, los sérums con ácido hialurónico o niacinamida fueron los más demandados.

El estudio también identificó diferencias regionales en las preferencias y señaló que noviembre concentró entre el 30 % y el 40 % de las transacciones en línea, impulsadas por el Black Friday, mientras que diciembre registró un aumento adicional por la temporada de regalos.

