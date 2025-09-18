Famoso restaurante colombiano cierra su local tras 34 años de servicio: “Hoy cerramos una puerta, pero decimos hasta pronto”

Hace algunos días, en el centro histórico de Cartagena, se llevó a cabo el cierre de uno de los restaurantes más queridos de la zona, el cual fue un referente para miles de viajeros que visitaron la ciudad en los últimos años.

La Esquina del Pandebono, uno de los locales más concurridos por estudiantes y transeúntes, cerró su punto más reconocido tras 34 años de presencia.

A pesar de que la marca seguirá operando en otras zonas, el golpe para sus fundadores fue muy fuerte debido a la historia que construyó la empresa en el corazón de la ciudad.

Por medio de varios videos publicados en Instagram, los dueños de la empresa compartieron el emotivo momento en el que cerraron la puerta del local:

“A mí, Cartagena me cautivó y se convirtió en mi hogar, pero esta esquina fue el hogar de muchas más personas: de quienes trabajaron y trabajan aquí, de los estudiantes que, entre clases, encontraban una sonrisa, un pan de bono, un pastel pizza y su jugo favorito: americano, látex. Hemos visto generaciones crecer. Aquí aprendieron que cualquier fruta se puede convertir en un jugo refrescante y delicioso. Esta esquina fue refugio de calor, punto de encuentro, un rincón donde Cartagena siempre encontró un motivo para sonreír”, señaló la marca.

El pandebono es el producto insignia de la marca. | Foto: José Luis Guzmán. El País

En el centro de la ciudad heroica existe una gran oferta comercial, cultural y gastronómica, debido a la alta afluencia de visitantes que se genera todos los días. Por ello, el golpe económico para las marcas que deben dejar de operar es enorme.

“Queremos dar gracias por su apoyo, por su fidelidad, por tanto amor y cariño que nos han dado, porque gracias a ustedes Cartagena tiene su pan de bono. Hoy, esta esquina se convierte en la esquina de los recuerdos, la que nos regaló historias, memorias que quedarán por siempre en nuestro corazón. Gracias a este punto pudimos abrir muchos más. Lo que nació aquí seguirá vivo en cada pan de bono, hasta que pronto, en el centro, nos volvamos a encontrar”, puntualizó la empresa por medio de los videos.

En los últimos días de servicio en su local más emblemático, cientos de clientes se acercaron para demostrar su apoyo a los dueños del negocio.