Suscribirse

Empresas

Importante restaurante asiático anunció cierre definitivo en Bogotá: así se despidieron

El restaurante ofrecía una carta variada y encantaba a muchos de sus comensales.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 6:26 p. m.
Four sets of chopsticks grabbing Asian food out of various black bowls sitting on a table in a Thai food restaurant. Three pairs of chopsticks have food between them, and one is in a black bowl. There is a person's chest out of focus in the background. There are four sets of chopsticks visible, but there are only three hands visible. There is a set of chopsticks coming into view from the left. The hand in front is in focus, while the two hands in the background are slightly blurred.
Este restaurante era querido por los fanáticos de esta cocina. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los restaurantes y cadenas de comida han pasado por escenarios financieros pocos favorables. Después de la pandemia, solo los más fuertes o que lograron reinventar su negocio fueron los que sobrevivieron. Sin embargo, después de esa crisis muchos han tenido que salir de países por cuenta de una poca viabilidad financiera.

Otros, aunque no han presentado un escenario devastador, sí han tenido que cambiar sus dinámicas por la transformación de los hábitos del consumidor.

La simplicidad y versatilidad de los ingredientes necesarios para hacer un ramen casero hacen que esta receta sea accesible para cocineros de todos los niveles de habilidad.
El restaurante se despide de los bogotanos este 15 de septiembre. | Foto: Getty Images

Recientemente se conoció que un reconocido restaurante asiático que funcionaba en la capital colombiana cerrará su sede. Se trata del restaurante TÒM, que tenía una variada carta inspirada en diversas regiones de Asia, con un estilo contemporáneo.

Contexto: Crepes & Waffles se pronunció por situación que viven en sus restaurantes: “Estamos obligados”

A través de sus redes sociales, el Restaurante puso el siguiente mensaje:

“Comunicado importante: Caigan a parchar, a comer y a despedirnos. Aprovechen a venir estos días que el 15 de septiembre, habremos servido el último Pad Thai. Les amamos, gracias por todo”, indicó el restaurante.

Bogotá
La sede ubicada en Bogotá será cerrada. | Foto: Santiago - stock.adobe.com

El restaurante duró cerca de dos años en la capital colombiana y aunque no precisa cuál es la razón de su salida, los expertos apuntan a razones netamente financieras, pues para nadie es un secreto que los costos operativos, competencia cada vez más fuerte, además de aranceles e impuestos, y cambios en el consumidor, han deteriorado el negocio.

Los propietarios del restaurante aseguran que el cierre será definitivo, por lo que se descarta un cierre temporal o momentáneo.

Contexto: Tras problema ocurrido en Andrés DC, Consejo Colombiano de Seguridad hizo llamado urgente a restaurantes y bares

El cierre se suma a una larga lista de restaurantes que han tenido que despedirse tras varios años de operación, por cuenta de una inviabilidad en el negocio. Es importante tener en cuenta que los costos logísticos, las tasas de cambio y otros factores pueden afectar financieramente a estos sitios.

Comida caliente
En redes sociales lamentaron su cierre. | Foto: Getty Images

A través de las redes sociales, fueron cientos los comensales que recibieron la noticia con tristeza, asegurando que el restaurante era uno de sus favoritos, dada la variedad que ofrecía en cocina de esta parte del mundo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El ferri que pretenden volver turístico en Bolívar: esto pidió el gobernador Arana a una alcaldesa del Atlántico

2. Hombre que disparó al aire en medio de un funeral y desató el pánico en el sur de Bogotá fue capturado por las autoridades

3. Popular cadena de supermercados en EE. UU. despedirá a 1.000 personas por recortes presupuestales. Estos son los puestos afectados

4. Horóscopo semanal del 15 al 19 de septiembre: momento para decisiones cruciales y confrontaciones no deseadas

5. Congresista de EE. UU. advierte que Maduro solo tiene tres opciones: “Que se largue, la cárcel o acabar en una bolsa plástica”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

RestaurantescierreComida asiática Cierre de empresas

Noticias Destacadas

El Mundial 2026 mostrará cómo la inteligencia artificial transforma el deporte y ofrece lecciones para las empresas

Redacción Economía

Crepes & Waffles se pronunció por situación que viven en sus restaurantes: “Estamos obligados”

Redacción Semana
Jugadores de la Selección Colombia celebrando una anotación ante Venezuela.

La selección viaja al Mundial y con ella sus patrocinadores: este será el impacto económico para Colombia, tras su clasificación a la Copa de 2026

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.