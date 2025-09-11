Suscribirse

Empresas

Tras problema ocurrido en Andrés DC, Consejo Colombiano de Seguridad hizo llamado urgente a restaurantes y bares

Es clave el mantenimiento en equipos y la capacitación del personal.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 6:13 p. m.
La Policía, junto con el alcalde de Chía, llegaron hasta el restaurante.
Estas son las recomendaciones para evitar situaciones como la que se dio en el mencionado restaurante. | Foto: Andrés Carne de Res

El pasado 7 de septiembre, cerca de nueve asistentes del restaurante Andrés DC vivieron momentos de angustia luego de que una de las máquinas de humo que se utilizan para ambientar el lugar presentara fallas y causara quemaduras a varias personas tanto en la ropa como en el cuero cabelludo.

Tras la situación, el Ministerio de Trabajo realizó una inspección en los últimos días, encontrando algunas falencias y riesgos en temas eléctricos y térmicos dentro del establecimiento.

Polémica por cierre de Andrés DC: cuestionan a Mintrabajo.
Polémica por cierre de Andrés DC: cuestionan a Mintrabajo. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Mintrabajo) y (Andrés Carne de Res)

Recientemente, se conoció el pronunciamiento del Consejo Colombiano de Seguridad, que hizo un llamado urgente para fortalecer la gestión de riesgos ambientales comerciales, luego del incidente en el restaurante capitalino.

“Este evento pone de relieve la importancia de contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) robusto, especialmente en espacios de alta concurrencia como restaurantes, bares, centros comerciales y centros culturales o de entretenimiento“, indicó la entidad.

Contexto: MinTrabajo ordenó la paralización inmediata de Andrés DC, tras inspección: “La vida está por encima”

Aseguró que la norma de seguridad y salud en el trabajo no se limita a una política, una lista de chequeo de requisitos o una matriz de cumplimiento legal. La presidente ejecutiva del CCS, Adriana Solano Luque, indicó que “su verdadero valor radica en su aplicación diaria, en la cultura preventiva que impulsa y en la manera como orienta decisiones, conductas y mejoras continuas dentro de las organizaciones”, precisó.

Crisis en afamado restaurante de parrilas
Es clave cumplir las reglas de seguridad en cocinas y otros espacios de los restaurantes y bares. | Foto: Getty Images

Finalmente, indicaron que es importante garantizar el mantenimiento los equipos. Es clave verificar periódicamente el estado de la maquinaria y los equipos (incluyendo vehículos) y cumplir con los mantenimientos preventivos para determinar que los sistemas eléctricos o mecánicos funcionen adecuadamente y, así, reducir el riesgo de fallas eléctricas, volcamientos, atrapamientos, desajuste de piezas que puedan provocar lesiones o expulsión de materiales o gases peligrosos.

Contexto: Andrés DC responde ante la medida del Ministerio del Trabajo: “Nuestro restaurante no está cerrado ni suspendida la operación general”

También es importante inspeccionar periódicamente las instalaciones para identificar peligros y valorar riesgos reales y potenciales.

“Esto permite gestionar a tiempo amenazas como la acumulación de elementos inflamables, posible caída de objetos, elementos mal ubicados o presencia de estructuras defectuosas que puedan poner en riesgo la seguridad de trabajadores, clientes y visitantes, entre otras condiciones”, revela el CCS.

GETTY IMAGES
Las medidas garantizan la correcta operación de los restaurantes y la seguridad de sus trabajadores y clientes. | Foto: Getty Images

Adicional a ello, es importante que los trabajadores de los establecimientos reciban inducciones, reinducciones y capacitaciones frecuentes en seguridad y salud en el trabajo para que puedan identificar y reportar condiciones inseguras.

También es importante que se desarrollen protocolos de emergencia y haya planes de respuesta claros y efectivos que permitan actuar con rapidez en caso de incidentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Final de Copa Sudamericana será en Colombia: directivo filtró noticia y año en el que se dará

2. Próximo partido de Luis Díaz no va por ESPN: definido el canal para ver al Bayern Múnich

3. Lina Garrido radicó tutela en contra de la UNP: “Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”

4. Fichaje de última hora pasa de Millonarios a Santa Fe: firma por dos años para jugar Libertadores

5. Preocupación por los extraños gestos de Vladimir Padrino en pleno discurso de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Andres Carne de RedesRestaurantesRiesgos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.