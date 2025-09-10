Andrés DC responde ante la medida del Ministerio del Trabajo: “Nuestro restaurante no está cerrado ni suspendida la operación general”

El restaurante Andrés DC desmintió este miércoles los rumores sobre un presunto cierre de su sede principal. A través de un comunicado oficial, la empresa aseguró que sus puertas permanecen abiertas y que la operación continúa con normalidad, mientras se adelantan ajustes solicitados por las autoridades del país.

Comunicado de Andrés DC | Foto: Andrés DC

La aclaración surge tras una inspección de más de ocho horas realizada por el Ministerio del Trabajo en la sede de la calle 82. De acuerdo con la entidad, se identificaron aspectos por mejorar en materia de seguridad y salud en el trabajo en un área específica de la cocina del tercer piso. Como medida preventiva, el Ministerio ordenó la suspensión temporal de esa zona puntual, sin que ello implique el cierre del restaurante ni afecte la atención al público.

La administración de Andrés DC señaló que asume con total responsabilidad las recomendaciones que quedaron fijadas en el acta de visita y que ya trabaja en los planes de mejora necesarios. “Estas acciones no solo responden a los requerimientos normativos, sino que refuerzan nuestro compromiso con el bienestar del equipo y la seguridad de nuestros visitantes”, indicó la compañía.

Polémica Andrés DC | Foto: Semana

El restaurante enfatizó en que el cumplimiento de la ley es un principio rector de su operación y que situaciones involuntarias como la ocurrida se convierten en oportunidades para fortalecer procesos internos. “Nuestros clientes y empleados son el mayor activo, por ello mantenemos una revisión constante para garantizar su seguridad y satisfacción”, agregó la comunicación.

Hay que recordar que esta polémica se encendió por cuenta de la denuncia de diez comensales que aseguraron haber resultado quemados luego de que una cámara de humo presentara fallas dentro del salón principal del restaurante, el pasado viernes.

Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MintrabajoCol

Ese hecho, y teniendo en cuenta los antecedentes de quemaduras en la misma cadena de restaurante, impulsó la visita del Ministerio del Trabajo, que verificó las condiciones laborales. No obstante, la medida preventiva surgió de hallazgos en la cocina y no en el lugar específico donde se presentó el incidente con los diez comensales afectados.

“La dignidad laboral y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier consideración”, indicó Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, quien aseguró que seguirán atendiendo las denuncias de trabajadores, garantizando condiciones laborales dignas.

La dignidad laboral y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier consideración.



Tras más de 7 horas de inspección, ordenamos la paralización inmediata de actividades y en la cocina de Andrés D.C. en Bogotá.



Seguiremos atendiendo las denuncias de los trabajadores y… pic.twitter.com/4MEckMqpIt — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) September 10, 2025

Además, comentó que a la cartera llegaron cerca de 26 denuncias contra la cadena de restaurantes a nivel nacional.