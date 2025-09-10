Suscribirse

Bogotá

Andrés DC responde ante la medida del Ministerio del Trabajo: “Nuestro restaurante no está cerrado ni suspendida la operación general”

El restaurante informó esto después de que el ministerio impusiera una medida “preventiva y temporal” sobre un área especifica de la cocina del tercer piso.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 2:42 p. m.
Ministerio de Trabajo haciendo inspección en restaurante Andrés DC donde se quemaron varios asistentes.
Ministerio del Trabajo haciendo inspección en restaurante Andrés DC, donde se quemaron varios asistentes. | Foto: Ministerio del Trabajo

El restaurante Andrés DC desmintió este miércoles los rumores sobre un presunto cierre de su sede principal. A través de un comunicado oficial, la empresa aseguró que sus puertas permanecen abiertas y que la operación continúa con normalidad, mientras se adelantan ajustes solicitados por las autoridades del país.

Contexto: https://www.semana.com/economia/empresas/articulo/mintrabajo-ordeno-paralizacion-inmediata-de-andres-dc-tras-inspeccion-la-vida-esta-por-encima/202500/
Comunicado de Andrés DC
Comunicado de Andrés DC | Foto: Andrés DC

La aclaración surge tras una inspección de más de ocho horas realizada por el Ministerio del Trabajo en la sede de la calle 82. De acuerdo con la entidad, se identificaron aspectos por mejorar en materia de seguridad y salud en el trabajo en un área específica de la cocina del tercer piso. Como medida preventiva, el Ministerio ordenó la suspensión temporal de esa zona puntual, sin que ello implique el cierre del restaurante ni afecte la atención al público.

La administración de Andrés DC señaló que asume con total responsabilidad las recomendaciones que quedaron fijadas en el acta de visita y que ya trabaja en los planes de mejora necesarios. “Estas acciones no solo responden a los requerimientos normativos, sino que refuerzan nuestro compromiso con el bienestar del equipo y la seguridad de nuestros visitantes”, indicó la compañía.

Polémica Andrés DC
Polémica Andrés DC | Foto: Semana

El restaurante enfatizó en que el cumplimiento de la ley es un principio rector de su operación y que situaciones involuntarias como la ocurrida se convierten en oportunidades para fortalecer procesos internos. “Nuestros clientes y empleados son el mayor activo, por ello mantenemos una revisión constante para garantizar su seguridad y satisfacción”, agregó la comunicación.

Hay que recordar que esta polémica se encendió por cuenta de la denuncia de diez comensales que aseguraron haber resultado quemados luego de que una cámara de humo presentara fallas dentro del salón principal del restaurante, el pasado viernes.

Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res.
Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MintrabajoCol

Ese hecho, y teniendo en cuenta los antecedentes de quemaduras en la misma cadena de restaurante, impulsó la visita del Ministerio del Trabajo, que verificó las condiciones laborales. No obstante, la medida preventiva surgió de hallazgos en la cocina y no en el lugar específico donde se presentó el incidente con los diez comensales afectados.

“La dignidad laboral y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier consideración”, indicó Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, quien aseguró que seguirán atendiendo las denuncias de trabajadores, garantizando condiciones laborales dignas.

Además, comentó que a la cartera llegaron cerca de 26 denuncias contra la cadena de restaurantes a nivel nacional.

“De conformidad a lo dispuesto en la Ley 1610 de 2013 y lo dispuesto en el Decreto 1072, artículo 2.2.4.11.12, ordénese paralización inmediata de trabajo y tareas en esta zona. Se prohíbe el levantamiento del sello hasta que la inspección de trabajo proceda de conformidad”, se lee en el cartel puesto en la puerta de la cocina del establecimiento.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Andrés Carne de ResQuemadosMinisterio del Trabajo

Noticias Destacadas

Inicia el retorno de la población emberá del Parque Nacional.

Alcaldía de Bogotá denunció ante la Fiscalía a líder emberá por presuntos hechos de extorsión y constreñimiento en el Parque Nacional

Redacción Semana
Ministerio de Trabajo haciendo inspección en restaurante Andrés DC donde se quemaron varios asistentes.

Andrés DC responde ante la medida del Ministerio del Trabajo: “Nuestro restaurante no está cerrado ni suspendida la operación general”

Redacción Semana
Los hechos se presentaron en la noche de este martes, 9 de septiembre, en el sector de City U.

Videos | Brutal riña en Bogotá entre hinchas de Colombia y Venezuela durante transmisión del partido de Eliminatorias al Mundial

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.