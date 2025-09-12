Afectados por accidente en Andrés D.C. piden al Gobierno: “No poner en riesgo a una empresa que está actuando de manera correcta”

Tras el incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre en el restaurante Andrés D.C., se conoció un comunicado en el que se destacan los acuerdos alcanzados entre la empresa y los representantes de los clientes afectados.

El documento señala que las conversaciones fueron “exitosas” y que se han implementado medidas inmediatas para garantizar la protección de los consumidores.

Comunicado de acuerdos entre afectados y Andrés DC | Foto: Semana

Entre las acciones acordadas entre las partes se encuentran la verificación y eliminación de riesgos similares, el refuerzo en la capacitación de primeros auxilios para el personal del restaurante y la contratación de un análisis de riesgos a cargo de un tercero independiente. Estos compromisos, aseguran los firmantes, buscan que episodios de esta naturaleza no se repitan.

En el comunicado, los afectados, a través de su representación, dejan claro que reconocen la relevancia cultural y económica de Andrés D.C. y señalan que se trata de un restaurante que “representa la cultura colombiana al más alto nivel” y que genera miles de empleos. Por ello, solicitaron a las autoridades que no se ponga en riesgo la sostenibilidad de una empresa que, según destacan, ha actuado con diligencia frente al caso.

Andrés DC emitió un nuevo comunicado en medio de este caso. | Foto: SEMANA

“Solicitamos a las autoridades que han actuado con tanta diligencia frente a este caso, no poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa colombiana que genera miles de empleos y que está actuando de la manera correcta frente a un accidente respecto del cual se han tomado todas las medidas para garantizar la no repetición para consumidores”, señalaron en el comunicado.

Además de eso, advirtieron que: “La corrección real de los mercados no se da con sanciones, se logra con medidas y compromisos inmediatos y efectivos de no repetición”.

Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MintrabajoCol

En cuanto a las acciones directas con las víctimas del incidente, se confirmó que Andrés D.C. ofreció disculpas tanto en privado como en público al grupo de clientes afectados, encabezado por Javier Moreno y Gabriel Robledo, quienes están representados por el abogado Juan Pablo López Pérez, director de Lexvibe.