Suscribirse

Bogotá

Afectados por accidente en Andrés D.C. piden al Gobierno: “No poner en riesgo a una empresa que está actuando de manera correcta”

La representación legal de los clientes lesionados en el reconocido restaurante llegó a un acuerdo con el comercio y emitió un comunicado en el que celebra las medidas adoptadas.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 4:02 p. m.
Polémica por cierre de Andrés DC: cuestionan a Mintrabajo.
Polémica por cierre de Andrés D.C.: cuestionan a Mintrabajo. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Mintrabajo) y (Andrés Carne de Res)

Tras el incidente ocurrido el pasado 5 de septiembre en el restaurante Andrés D.C., se conoció un comunicado en el que se destacan los acuerdos alcanzados entre la empresa y los representantes de los clientes afectados.

El documento señala que las conversaciones fueron “exitosas” y que se han implementado medidas inmediatas para garantizar la protección de los consumidores.

Comunicado de acuerdos entre afectados y Andrés DC
Comunicado de acuerdos entre afectados y Andrés DC | Foto: Semana

Entre las acciones acordadas entre las partes se encuentran la verificación y eliminación de riesgos similares, el refuerzo en la capacitación de primeros auxilios para el personal del restaurante y la contratación de un análisis de riesgos a cargo de un tercero independiente. Estos compromisos, aseguran los firmantes, buscan que episodios de esta naturaleza no se repitan.

En el comunicado, los afectados, a través de su representación, dejan claro que reconocen la relevancia cultural y económica de Andrés D.C. y señalan que se trata de un restaurante que “representa la cultura colombiana al más alto nivel” y que genera miles de empleos. Por ello, solicitaron a las autoridades que no se ponga en riesgo la sostenibilidad de una empresa que, según destacan, ha actuado con diligencia frente al caso.

Andrés DC emitió un nuevo comunicado en medio de este caso.
Andrés DC emitió un nuevo comunicado en medio de este caso. | Foto: SEMANA

Solicitamos a las autoridades que han actuado con tanta diligencia frente a este caso, no poner en riesgo la sostenibilidad de una empresa colombiana que genera miles de empleos y que está actuando de la manera correcta frente a un accidente respecto del cual se han tomado todas las medidas para garantizar la no repetición para consumidores”, señalaron en el comunicado.

Además de eso, advirtieron que: “La corrección real de los mercados no se da con sanciones, se logra con medidas y compromisos inmediatos y efectivos de no repetición”.

Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res.
Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MintrabajoCol

En cuanto a las acciones directas con las víctimas del incidente, se confirmó que Andrés D.C. ofreció disculpas tanto en privado como en público al grupo de clientes afectados, encabezado por Javier Moreno y Gabriel Robledo, quienes están representados por el abogado Juan Pablo López Pérez, director de Lexvibe.

Finalmente, el comunicado resalta que el objetivo principal de las conversaciones fue “asegurar la garantía de la seguridad y la protección integral de los consumidores, reafirmando la disposición del restaurante de fortalecer sus protocolos internos y prevenir nuevos riesgos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Paseo familiar terminó en tragedia: mamá e hijo murieron tras avalancha que los arrastró, hay dos menores desaparecidos

2. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Autoridades dan detalles. Esta fue la persona que lo entregó

3. Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

4. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

5. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Andres Carne de RedesMinisterio de TrabajoQuemados

Noticias Destacadas

Polémica por cierre de Andrés DC: cuestionan a Mintrabajo.

Afectados por accidente en Andrés D.C. piden al Gobierno: “No poner en riesgo a una empresa que está actuando de manera correcta”

Redacción Semana
Quora es un proyecto de renovación urbana que tendrá más de 44.000 m² residenciales, 56.000 m² de oficinas, 25.000 m² de comercio y 16.200 m² de áreas libres peatonales.

Bloomberg destacó el proyecto de renovación urbana del norte de Bogotá, Quora, como “el oxígeno” del sector de la construcción en el país

Redacción Semana
Cárcel Distrital

Secretaría de Seguridad de Bogotá responde a cuestionamientos por la adjudicación del polémico contrato de alimentación en la Cárcel Distrital

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.