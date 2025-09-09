El reconocido restaurante de cadena Andrés Carne de Res DC está enfrentando duras consecuencias tras varias denuncias por parte de sus comensales ante algunos incidentes ocurridos en el establecimiento.

Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo adelantó una inspección en el lugar para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como del plan de emergencias y normas laborales.

“Este ejercicio responde al reciente accidente ocurrido y a 26 denuncias recibidas en el Sistema de Información de Inspección, Vigilancia y Control (Ssisnfo) contra distintos restaurantes de esta cadena en el país. La dignidad laboral y la vida no se negocian“, dice MinTrabajo en su cuenta de X.

La inspección laboral estuvo a cargo de la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, junto al director territorial de Bogotá, Amaury Gómez.

🇨🇴 Desde la entrada principal de Andrés Carne de Res DC, la viceministra (e) de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, encabeza la inspección para verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como del plan de emergencias y normas laborales.

“Estamos hoy aquí a la entrada de Andrés Carne de Res DC. Recuerden que hace dos días ocurrió un accidente al interior de este restaurante y como Ministerio de Trabajo hemos venido hoy a inspeccionar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. También vamos a ver, a hacer una inspección general en términos de normas laborales y vamos a, sobre todo, a ver cómo está el plan de emergencia”, mencionó inicialmente Sandra Muñoz.

De acuerdo con el Ministerio, se han recibido 26 denuncias sobre distintos restaurantes de esta compañía a nivel nacional, lo que ha llevado a la instrucción de inspeccionar todos sus establecimientos en el país.

2/🧵En su mayoría por violaciones al sistema de seguridad y salud en el trabajo.



La dignidad laboral y la vida no se negocian.#ConDignidadCumplimos 🇨🇴 pic.twitter.com/RJzTBkR4Hm — MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 9, 2025

“Desde el Ministerio de Trabajo hemos dado la instrucción a nuestras 33 oficinas de las direcciones territoriales y las tres oficinas especiales poder inspeccionar los distintos restaurantes de Andrés Carne de Res que tenemos a nivel nacional”, puntualizó la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se pronunció por esta situación que vuelve a poner en la mira a dicho establecimiento.