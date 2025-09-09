Suscribirse

Nación

MinTrabajo realiza inspección en Andrés DC tras 26 denuncias contra el restaurante; hará revisiones en todos sus establecimientos

La inspección en el lugar busca verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como el plan de emergencias y normas laborales.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 12:34 a. m.
Así se llevó a cabo la inspección en Andrés Carne de Res. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MintrabajoCol

El reconocido restaurante de cadena Andrés Carne de Res DC está enfrentando duras consecuencias tras varias denuncias por parte de sus comensales ante algunos incidentes ocurridos en el establecimiento.

Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo adelantó una inspección en el lugar para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como del plan de emergencias y normas laborales.

Este ejercicio responde al reciente accidente ocurrido y a 26 denuncias recibidas en el Sistema de Información de Inspección, Vigilancia y Control (Ssisnfo) contra distintos restaurantes de esta cadena en el país. La dignidad laboral y la vida no se negocian“, dice MinTrabajo en su cuenta de X.

La inspección laboral estuvo a cargo de la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, junto al director territorial de Bogotá, Amaury Gómez.

“Estamos hoy aquí a la entrada de Andrés Carne de Res DC. Recuerden que hace dos días ocurrió un accidente al interior de este restaurante y como Ministerio de Trabajo hemos venido hoy a inspeccionar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. También vamos a ver, a hacer una inspección general en términos de normas laborales y vamos a, sobre todo, a ver cómo está el plan de emergencia”, mencionó inicialmente Sandra Muñoz.

De acuerdo con el Ministerio, se han recibido 26 denuncias sobre distintos restaurantes de esta compañía a nivel nacional, lo que ha llevado a la instrucción de inspeccionar todos sus establecimientos en el país.

“Desde el Ministerio de Trabajo hemos dado la instrucción a nuestras 33 oficinas de las direcciones territoriales y las tres oficinas especiales poder inspeccionar los distintos restaurantes de Andrés Carne de Res que tenemos a nivel nacional”, puntualizó la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también se pronunció por esta situación que vuelve a poner en la mira a dicho establecimiento.

“Vuelve y juega. Otro accidente en los establecimientos de Andrés Carne de Res. Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes”, agregó.

Noticias Destacadas

