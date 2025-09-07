Suscribirse

Nueva denuncia contra Andrés DC por quemaduras:“Resultamos 10 heridos”; restaurante se pronunció

Los afectados denunciaron la situación por medio de las redes sociales.

7 de septiembre de 2025, 5:58 p. m.
Por medio de redes sociales se denunció la situación.
Por medio de redes sociales se denunció la situación. | Foto: Tomado de : @Moreno_Cardio

En días pasados, comensales del restaurante bogotano Andrés DC denunciaron haber sido víctimas de una serie de quemaduras al interior del recinto.

Según una denuncia realizada en la red social X, el pasado 5 de septiembre, un grupo de personas señaló que una de las máquinas utilizadas para ambientar la noche sufrió un desperfecto, soltando una serie de sustancias que habrían afectado la integridad de los presentes.

“La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, destacó uno de los afectados.

Por otra parte, el ciudadano narró el momento en que la máquina empezó a emitir una serie de sustancias que afectaron a los presentes:“Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos”, señaló uno de los damnificados al medio citado.

Las personas afectadas habrían sufrido heridas en la piel y en el cuero cabelludo, razón por la cual fue necesaria atención médica para evitar mayores complicaciones.

Por otra parte, los afectados solicitaron a las autoridades tomar las medidas necesarias y sancionar a los responsables: “Qué irresponsabilidad la de este lugar. Ya en el plan de ir a Andrés se deben anticipar las quemaduras como evento acostumbrado en este lugar. Las autoridades competentes deben tomar medidas drásticas ante esta situación”, puntualizaron los afectados.

Contexto: Andrés Carne de Res envía nuevo mensaje a Laura Villamil y reitera que cumplieron con lo que exige la ley

Hay que recordar que el uso de estos equipos debe realizarse bajo una serie de parámetros para la protección de los trabajadores del lugar y de los comensales que asisten a cada una de las locaciones.

Respuesta de Andrés DC

Frente a los señalamientos realizados en los últimos días, la marca respondió sobre los hechos ocurridos y las medidas que se tomaron. City TV publicó en la mañana del 7 de septiembre el comunicado que emitió Andrés DC.

En primer lugar, señalaron que desde el momento en que se presentó el incidente se prestó toda la atención necesaria por medio del personal del restaurante y una empresa de atención médica externa.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, puntualiza el comunicado publicado por City TV.

