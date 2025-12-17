Video | Cantante recibió descarga eléctrica en vivo, cayó al suelo y sufrió lesiones; fue trasladado de urgencia

Durante las presentaciones musicales, conciertos y diversos shows, se lleva a cabo una producción importante que debe ser demasiado cuidadosa, debido a que se utilizan diversos equipos electrónicos, los cuales de no ser tratados de una forma correcta, podrían causar graves accidentes.

Recientemente, un cantante fue víctima precisamente de un presunto mal manejo de equipos electrónicos durante un concierto en Perú.

Este lamentable momento quedó registrado en video. Foto: Getty Images

Carlos Suárez, vocalista de la banda Mi Mejor Amigo, sufrió una descarga eléctrica segundos después de subir al escenario y tomar el micrófono con su mano.

Este lamentable momento quedó registrado en video. Al viralizarse, muchas personas pudieron observar que en el momento en el que Suárez tomó el micrófono con la mano para dirigirse a los presentes, recibió la carga eléctrica, dio un grito de dolor y cayó al piso quedando totalmente inmóvil.

Participante de ‘La casa de los famosos’ tuvo propuesta de matrimonio en concierto de J Balvin: “Queremos que la cante en la boda”

Otro de los detalles que se pudo apreciar en el video fue cómo el micrófono quedó presionado contra el cuello del cantante, causándole ciertas quemaduras en dicha zona del cuerpo.

Una vez el artista cayó al suelo, hubo una rápida reacción del baterista de otra banda y un sonidista, lo cual evitó un desenlace fatal para el vocalista.

Luego de esto, Suárez fue trasladado de urgencia a un hospital de Lima, donde recibió atención médica.

Luego de que recibiera atención por parte de los profesionales de la salud, se dio a conocer que el artista se encuentra estable y no tiene lesiones de gravedad, solamente quemaduras de primer grado en el cuello.

Después del gran susto, el cantante se pronunció al respecto en un video publicado en sus redes sociales y allí explicó que dicho accidente se dio por fallas eléctricas que se presentaron a lo largo de toda la jornada musical.

Suárez mencionó que todo se dio luego de conectar su guitarra y coger el micrófono en sus manos, el cual al quedar adherido a su cuello, le provocó las quemaduras de primer grado.

Además de esto, Carlos Suárez manifestó que aunque el accidente fue bastante fuerte, nunca perdió el conocimiento, y sí estuvo consciente todo el tiempo hasta que recibió atención médica.

J Balvin anuncia megagira ‘Ciudad Primavera 2026’ por Colombia: fechas y ciudades del ‘show 360’

En cuanto a las posibles fallas que pudieron causar el incidente, Suárez mencionó que no contaban con una instalación adecuada del backline, debido a que los equipos de alto voltaje habrían sido conectados a tomas de corriente sin las condiciones de seguridad necesarias.

El artista mencionó que evita a toda costa responsabilizar directamente a los organizadores del evento, pero sí dejó el señalamiento puntual que hizo hacia Armando Luque, sonidista que al parecer era el encargado del sonido y además, era el propietario de los equipos.