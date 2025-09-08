Bogotá
Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció diligencias de inspección a sede de Andrés DC tras nuevas denuncias por casos de quemaduras
La medida se da luego de que, el pasado viernes, al menos 10 comensales denunciaran haber sido víctimas de lesiones tras una falla en uno de los artefactos para “animar la noche”.
“Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos”, fue el testimonio con el que uno de los afectados dejó en evidencia la trágica situación.
Los hechos se habrían presentado el pasado 5 de septiembre cuando un grupo de comensales, nacionales y extranjeros, llegaron hasta las instalaciones del renombrado restaurante.
“La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España)”, destacó uno de los afectados.
La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y Segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Uno de las… pic.twitter.com/g8zlrfQzb0— DrMorenoCardio (@Moreno_Cardio) September 7, 2025
Ante la situación, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, anunció que desde su cartera se realizarán visitas de inspección para evaluar la situación, ya que no es la primera vez que se presenta un hecho similar en las instalaciones del restaurante.
“Desde la administración distrital vamos a enviar equipos de inspección, vigilancia y control. Hay que recordar que lo que pasa dentro del establecimiento es competencia del establecimiento. Sin embargo, haremos con el equipo de la Secretaría de Gobierno una revisión para garantizar las condiciones de un restaurante que tiene altísima afluencia de público y ciudadanos. La Secretaría de Salud también acompañará”, señaló Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.
Frente a los señalamientos realizados en los últimos días, la marca respondió sobre los hechos ocurridos y las medidas que se tomaron. En primer lugar, señalaron que desde el momento en que se presentó el incidente se prestó toda la atención necesaria por medio del personal del restaurante y una empresa de atención médica externa.
“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, señaló el documento.