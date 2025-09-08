Suscribirse

Andrés DC entrega detalles de la inspección de las autoridades a una de sus sedes tras denuncias de quemados; esto encontraron

La inspección se llevó a cabo debido a que no es la primera vez que se presenta un hecho similar en las instalaciones del restaurante.

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 3:21 a. m.
Andrés DC emitió un nuevo comunicado en medio de este caso. | Foto: SEMANA

Las autoridades adelantaron una inspección en Andrés DC ante las denuncias por nuevos casos de personas quemadas tras una falla en uno de los artefactos para “animar la noche” en el reconocido restaurante de cadena.

“Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos”, fue el testimonio con el que uno de los afectados dejó en evidencia la trágica situación.

Ante lo ocurrido, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, anunció que desde su cartera se realizarían visitas de inspección para evaluar las condiciones del restaurante.

Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció diligencias de inspección a sede de Andrés DC. | Foto: Semana

“En Andrés DC reiteramos nuestra disposición permanente para colaborar con los entes de control en el marco de las visitas e inspecciones que adelanten en nuestras instalaciones”, dijo el restaurante este lunes, 8 de septiembre, en un nuevo comunicado.

Esta inspección se llevó a cabo debido a que no es la primera vez que se presenta un hecho similar en las instalaciones del restaurante.

“Durante la más reciente visita de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), realizada hoy por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Chapinero, la Secretaría de Salud, Bomberos Bogotá - Gestión del Riesgo y la Policía Nacional, se verificó que todos los protocolos se encuentran al día, contando en todo momento con el acompañamiento, la apertura y la colaboración de nuestro equipo”, detalló Andrés DC.

El restaurante reveló detalles de este procedimiento en una de sus sedes, donde dio a conocer que ya retiró el equipo defectuoso que ocasionó el incidente.

“Se emitieron recomendaciones que serán tomadas en cuenta, como retirar de circulación (dar de baja del inventario de la compañía) la máquina que ocasionó el incidente por una falla técnica, medida que se implementó desde la misma noche del suceso”, se lee en el escrito.

Por último, la compañía envió un mensaje a sus comensales en medio de esta situación:

En Andrés DC reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento riguroso de la ley, la transparencia en cada una de nuestras operaciones y, sobre todo, con la seguridad y el bienestar de todas las personas que hacen parte de nuestra experiencia: tanto quienes nos visitan como quienes integran nuestro equipo de trabajo”, puntualiza el comunicado.

Andrés DC emitió un nuevo comunicado en medio de este caso. | Foto: SEMANA

