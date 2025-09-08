Suscribirse

Nación

Abogado de Laura Daniela Villamil desmiente versiones sobre la indemnización que recibió la bailarina tras quemarse en Andrés Carne de Res

El representante pidió no divulgar montos indemnizatorios ni usar su caso como referente de otros hechos que han sucedido en el restaurante.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

8 de septiembre de 2025, 9:28 p. m.
Laura Daniela Villamil sufrió graves heridas
Laura Daniela Villamil sufrió graves quemaduras hace un año en el reconocido restaurante. | Foto: TikTok: Laura Daniela Villamil/Instagram: Andrés Carne de Res

Tras nuevas denuncias por casos de quemaduras en el reconocido restaurante de cadena Andrés Carne de Res, el caso de Laura Daniela Villamil, quien también sufrió un incidente hace un año en dicho establecimiento, vuelve a ser noticia.

La bailarina sufrió quemaduras en todo su cuerpo el pasado 17 de agosto de 2024 en medio de una presentación y desde entonces su vida cambió por completo.

Sin embargo, en los últimos días se ha rumorado sobre la indemnización que recibió Laura Daniela por parte del restaurante tras aquel incidente.

Contexto: Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció diligencias de inspección a sede de Andrés DC tras nuevas denuncias por casos de quemaduras

Ante esto, Camilo Andrés Rojas Castro, abogado de la bailarina, se pronunció en representación de ella y desmintió versiones sobre este proceso judicial.

“Como apoderado de Laura Daniela Villamil Leguizamón y su familia, me permito informar a la opinión pública que la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, NO corresponde a la realidad del acuerdo, el cual goza de reserva legal”, dice el comunicado.

De acuerdo con el abogado, se estaría difundiendo el monto que recibió Laura Daniela tras el incidente en el restaurante.

Laura Daniela Villamil, bailarina en Andrés Carne de Res.
Laura Daniela Villamil, bailarina en Andrés Carne de Res. | Foto: Foto 1: Andrés Carne de Res. Foto 2: Capture de pantalla del Instagram de Laura Daniela Villamil / Montaje SEMANA

“En atención a lo anterior, afirmar montos indemnizatorios pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”, se lee en el escrito.

Por su parte, el representante legal fue enfático en mencionar que esta situación podrían en riesgo la seguridad de la bailarina, así como la de su familia.

“Por petición especial de Laura Villamil, se solicita a los medios de comunicación no hacer referencia a su caso como referente de otras situaciones que puedan afectar al citado restaurante, dado que no hay conexidad con su caso, y volver a hacer visible una situación tan dolorosa para ella y su familia, interfiere negativamente en su proceso de recuperación”, puntualiza el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. EE. UU. lanza severa alerta de viaje y amenaza con sanciones a estos países por altos riesgos que corren los viajeros

2. Federico Gutiérrez confirmó el mensaje que le está dando a Estados Unidos sobre el Gobierno de Gustavo Petro

3. Inteligencia artificial sentenció el Colombia vs. Venezuela: presagió ganador y marcador final

4. Gustavo Petro le responde a Federico Gutiérrez luego de su viaje a Washington: “Puede preocuparse todo lo que quiera”

5. Bolivia vs. Brasil: canal y hora para ver desde Colombia a Carlo Ancelotti en la altura

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Laura VillamilAndrés Carne de Resindemnización

Noticias Destacadas

Son señaladas de comercializar pesos colombianos y mexicanos, dólares y euros falsos por redes sociales

Cajas y bolsas llenas de dólares falsos encontró la Fiscalía en un operativo para capturar a una banda de falsificadores

Redacción Semana
Más de 280 minas antipersonal y 260 tatucos, entre otros elementos, eran almacenados por las disidencias Franco Benavides. Su uso estaría destinado a atentar contra la Fuerza Pública y la población civil.

Tres militares heridos, uno de gravedad, deja nuevo un ataque con explosivos en el Putumayo

Redacción Semana
Laura Daniela Villamil sufrió graves heridas

Abogado de Laura Daniela Villamil desmiente versiones sobre la indemnización que recibió la bailarina tras quemarse en Andrés Carne de Res

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.