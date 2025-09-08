Abogado de Laura Daniela Villamil desmiente versiones sobre la indemnización que recibió la bailarina tras quemarse en Andrés Carne de Res

Tras nuevas denuncias por casos de quemaduras en el reconocido restaurante de cadena Andrés Carne de Res, el caso de Laura Daniela Villamil, quien también sufrió un incidente hace un año en dicho establecimiento, vuelve a ser noticia.

La bailarina sufrió quemaduras en todo su cuerpo el pasado 17 de agosto de 2024 en medio de una presentación y desde entonces su vida cambió por completo.

Sin embargo, en los últimos días se ha rumorado sobre la indemnización que recibió Laura Daniela por parte del restaurante tras aquel incidente.

Ante esto, Camilo Andrés Rojas Castro, abogado de la bailarina, se pronunció en representación de ella y desmintió versiones sobre este proceso judicial.

“Como apoderado de Laura Daniela Villamil Leguizamón y su familia, me permito informar a la opinión pública que la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales, en relación con la indemnización recibida por parte del Restaurante Andrés Carne de Res, NO corresponde a la realidad del acuerdo, el cual goza de reserva legal”, dice el comunicado.

De acuerdo con el abogado, se estaría difundiendo el monto que recibió Laura Daniela tras el incidente en el restaurante.

Laura Daniela Villamil, bailarina en Andrés Carne de Res. | Foto: Foto 1: Andrés Carne de Res. Foto 2: Capture de pantalla del Instagram de Laura Daniela Villamil / Montaje SEMANA

“En atención a lo anterior, afirmar montos indemnizatorios pone en riesgo no solo el proceso de rehabilitación, sino la seguridad de Laura Villamil y la de su familia”, se lee en el escrito.

Por su parte, el representante legal fue enfático en mencionar que esta situación podrían en riesgo la seguridad de la bailarina, así como la de su familia.