MinTrabajo ordenó la paralización inmediata de Andrés DC, tras inspección: “La vida está por encima”

La paralización durará al menos una semana, según lo dicho por la cartera.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 11:22 a. m.
En los últimos días, el restaurante Andrés DC ha estado en el centro de la polémica luego de que varios comensales resultaran heridos por cuenta de la falla en uno de los aparatos que funcionan en el establecimiento para ambientar las fiestas que se realizan, más específicamente, una cámara de humo.

Tras los hechos, un equipo del Ministerio de Trabajo acudió al lugar y tras varias horas de inspección, el ministro Antonio Sanguino ordenó la paralización inmediata de las actividades y la cocina del lugar, tras los hechos sucedidos, que aún son materia de investigación.

“La dignidad laboral y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier consideración”, indicó el directivo de la cartera, quien aseguró que seguirán atendiendo las denuncias de trabajadores, garantizando condiciones laborales dignas.

Además, comentó que a la cartera llegaron cerca de 26 denuncias contra la cadena de restaurantes a nivel nacional.

Contexto: Andrés DC entrega detalles de la inspección de las autoridades a una de sus sedes tras denuncias de quemados; esto encontraron

Una de las funcionarias del equipo que realizó la inspección indicó que pusieron un sello por paralización parcial y tareas en la zona de preparación de alimentos.

“De conformidad a lo dispuesto en la Ley 1610 de 2013 y lo dispuesto en el Decreto 1072, artículo 2.2.4.11.12, ordénese paralización inmediata de trabajo y tareas en esta zona. Se prohíbe el levantamiento del sello hasta que la inspección de trabajo proceda de conformidad”, se lee en el cartel puesto en la puerta de la cocina del establecimiento.

El equipo también indicó que espera que el restaurante tome las medidas respectivas para asegurar la salud, la vida y la seguridad de los trabajadores que realizan las labores en la cocina.

Adicionalmente, indicaron que evidenciaron varios riesgos, como lo son riesgos eléctricos y riesgos térmicos.

Contexto: Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció diligencias de inspección a sede de Andrés DC tras nuevas denuncias por casos de quemaduras

“La investigación seguirá y el restaurante se comprometió a iniciar el plan de mejora, pero por ahora vamos a paralizar toda la preparación de alimentos por lo menos por una semana, tiempo que nos pidió el restaurante, para tomar todas las medidas necesarias”, indicó la funcionaria.

Por su parte, Sanguino aseguró que ordenó a nivel nacional adelantar las respectivas inspecciones en otras sedes de este establecimiento comercial.

