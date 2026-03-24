Paul McCartney, el eterno caballero de la música pop, sigue siendo a sus 83 años una figura imbatible en la historia del rock. Nacido en Liverpool en 1942, este bajista, cantante y compositor británico no solo es uno de los artistas más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de mil millones de dólares, sino el puente vivo entre generaciones.

Su fama explotó con The Beatles, la banda que cambió el planeta en los años sesenta, vendiendo más de 600 millones de discos y revolucionando la cultura juvenil con himnos como Hey Jude, Let It Be y Yesterday, esta última, la canción más versionada de la historia, grabada por más de 2.000 artistas.

Como colíder creativo junto a John Lennon, Paul aportó esa melodía pegajosa y optimista que equilibraba el caos experimental de su compañero.

Ganador de 18 Grammy, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y caballero de la reina Isabel II, McCartney ha trascendido fronteras: sus giras llenan estadios, y su activismo por los animales y el vegetarianismo lo ha convertido en ícono global.

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Una escena de la infame película para televisión 'Magical Mystery Tour', mostrada en la televisión británica en Navidad de 1967 y atacada por los críticos. Foto: © 2025 Apple Corps Ltd.

Pero nada define su legado como The Beatles. Formada en 1960 con Lennon, George Harrison y Ringo Starr, la banda pasó de garajes a la cima. Sin embargo, las tensiones internas llevaron al quiebre de la banda.

En 1970, Paul anunció la disolución, demandando al mánager Allen Klein y marcando el fin de una era que aún duele a fans de todo el mundo, incluidos los latinoamericanos que crecieron con sus vinilos rayados en fiestas familiares.

Luego de más de 40 años de su separación, McCartney volvió a encender el ventilador luego de conceder una entrevista sin filtros para la edición de abril de Vanity Fair.

En ella McCartney rompe el silencio sobre el verdadero detonante de la ruptura. “Cuando John conoció a Yoko, aquello marcó el final”, declara el ex Beatle con crudeza, recordando cómo la artista japonesa entró en la vida de Lennon en 1966 y transformó su dinámica.

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Foto: Ethan A. Russell

Paul describe las sesiones de Let It Be de 1969 como un caos. Yoko, presente constante en el estudio, algo inusual en esa era marcada por la presencia de los hombres en rock, interrumpía ensayos y cuestionaba decisiones creativas.

“John siempre fue el líder, pero Yoko lo absorbió todo. Llegaba y decía ‘esto no funciona así’, y John la seguía”, agrega.

El artista continuó asegurando: “Nosotros éramos cuatro, de repente éramos tres más ella”, relata McCartney, sin rencor evidente, pero con honestidad brutal.

Admite que al principio la vio como una influencia positiva para John, quien salía de una depresión tras su divorcio, pero pronto notó el aislamiento: “John se volvió posesivo con ella, y el grupo se fragmentó”.

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Icónica portada del álbum 'Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band' de The Beatles. Foto: Wikimedia Commons

En la charla con el periodista Josh Wells, Paul reflexiona sobre el dolor de esa época.

A pesar de ello, elogia el legado de Lennon, quien fue asesinado en 1980, y su propia reconciliación con Yoko años después.