De los Beatles a García Márquez: El bar secreto en el Centro donde el tiempo se detuvo en 1960 en Barranquilla

En Barranquilla existen espacios que se han transformado en símbolos de identidad cultural y memoria colectiva. La ciudad, con su mezcla de tradiciones folclóricas y modernidad, cuenta con múltiples lugares emblemáticos, desde el Carnaval Internacional de las Artes hasta escenarios como el Teatro Rex o la Fundación La Cueva, que reflejan la diversidad de sus expresiones artísticas e históricas.

Barranquilla ha sido, desde mediados del siglo XX, un centro de convergencia de intelectuales, artistas y escritores, que encontraron en ella terreno fértil para la creación y la reflexión crítica. Este contexto cultural ha dado lugar a relatos sobre tertulias, encuentros literarios y espacios donde se mezclan conversación, arte y bohemia, enfatizando la importancia de lugares que han trascendido su función original.

El bar-restaurante La Cueva está ubicado en la carrera 43 con calle 59 en el barrio Boston de Barranquilla. Fundado en 1954, el periodista Alfonso Fuenmayor y el escritor Álvaro Cepeda Samudio transformaron una tienda de barrio llamada El Vaivén en un espacio de reunión para amigos, intelectuales y artistas.

Restaurante La Cueva, Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

¿Por qué se llama La Cueva?

El nombre “La Cueva” terminó por imponerse y se convirtió en un centro de tertulia clásica, que acogió, entre otros, a figuras como Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón y Germán Vargas Cantillo. Este grupo de creadores, conocido como el ‘Grupo de Barranquilla’, solía reunirse para hablar de literatura, periodismo, pintura y otros temas de interés cultural, convirtiendo a La Cueva en un punto de confluencia de ideas que alimentaron parte de la escena intelectual del país a mediados del siglo XX.

En un reportaje de El Tiempo, se explica que la decoración del lugar refleja la historia de este grupo. En una de las salas se conservan reliquias como una nevera y una máquina de escribir que pertenecieron a los protagonistas de esas tertulias, así como murales y fotografías de momentos compartidos por quienes fueron parte de ese grupo.

LA CUEVA Y EL GRUPO DE BARRANQUILLA, UN TEMPLO DE CULTURAL. Foto: Luis María Murillo Sarmiento. Academia Nacional de Medicina.

La importancia de La Cueva trasciende su actividad como restaurante o bar. El Ministerio de Cultura de Colombia lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación, destacando su papel histórico en la vida cultural de Barranquilla. Actualmente, el espacio funciona también como galería de arte y centro de encuentros culturales, con programación que incluye presentaciones de libros, recitales, conversatorios y música en vivo.

Lo que distingue a La Cueva de otros espacios culturales es su combinación de historia, arte, gastronomía y diálogo. Según testimonios recopilados de visitantes al lugar en reseñas de Tripadvisor, el visitante entra a un entorno donde la memoria de conversaciones pasadas sigue presente, entreurdiéndose con los sonidos contemporáneos que aún resuenan cada semana.