Barranquilla

De los Beatles a García Márquez: El bar secreto en el Centro donde el tiempo se detuvo en 1960 en Barranquilla

Este espacio ha conservado su tradición y tiene en su poder reliquias del Grupo de Barranquilla.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

25 de febrero de 2026, 4:44 p. m.
El restaurante donde nació el popular Grupo de Barranquilla.
El restaurante donde nació el popular Grupo de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla / X @colombia_hist / Montaje: Semana

En Barranquilla existen espacios que se han transformado en símbolos de identidad cultural y memoria colectiva. La ciudad, con su mezcla de tradiciones folclóricas y modernidad, cuenta con múltiples lugares emblemáticos, desde el Carnaval Internacional de las Artes hasta escenarios como el Teatro Rex o la Fundación La Cueva, que reflejan la diversidad de sus expresiones artísticas e históricas.

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Barranquilla ha sido, desde mediados del siglo XX, un centro de convergencia de intelectuales, artistas y escritores, que encontraron en ella terreno fértil para la creación y la reflexión crítica. Este contexto cultural ha dado lugar a relatos sobre tertulias, encuentros literarios y espacios donde se mezclan conversación, arte y bohemia, enfatizando la importancia de lugares que han trascendido su función original.

El bar-restaurante La Cueva está ubicado en la carrera 43 con calle 59 en el barrio Boston de Barranquilla. Fundado en 1954, el periodista Alfonso Fuenmayor y el escritor Álvaro Cepeda Samudio transformaron una tienda de barrio llamada El Vaivén en un espacio de reunión para amigos, intelectuales y artistas.

Restaurante La Cueva, Barranquilla.
Restaurante La Cueva, Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

¿Por qué se llama La Cueva?

El nombre “La Cueva” terminó por imponerse y se convirtió en un centro de tertulia clásica, que acogió, entre otros, a figuras como Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón y Germán Vargas Cantillo. Este grupo de creadores, conocido como el ‘Grupo de Barranquilla’, solía reunirse para hablar de literatura, periodismo, pintura y otros temas de interés cultural, convirtiendo a La Cueva en un punto de confluencia de ideas que alimentaron parte de la escena intelectual del país a mediados del siglo XX.

