Barranquilla

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Barranquilla es la única ciudad donde Barrio Abajo está al norte, pero su nombre refleja su relación histórica con el río Magdalena.

Margarita Briceño Delgado

25 de febrero de 2026, 3:00 p. m.
Calles y murales de Barrio Abajo en Barranquilla, un barrio que mantiene su nombre histórico pese a estar al norte de la ciudad, reflejando su relación con el río Magdalena.
Calles y murales de Barrio Abajo en Barranquilla, un barrio que mantiene su nombre histórico pese a estar al norte de la ciudad, reflejando su relación con el río Magdalena.

Aunque su nombre dice “Abajo”, el barrio histórico de Barranquilla se ubica al norte de la ciudad. Su nombre se debe a su posición aguas abajo del río Magdalena, no a un mapa.

Barrio Abajo y su relación histórica con el río Magdalena

Barranquilla, ciudad ubicada en el nororiente de Colombia y asentada sobre la margen occidental del río Magdalena, es reconocida por su historia y su relación directa con este importante río.

Entre los barrios históricos que dieron forma a la ciudad desde mediados del siglo XIX, destaca Barrio Abajo, cuyo nombre genera curiosidad.

A pesar de llamarse “Abajo”, en los mapas aparece hacia el norte, en la parte alta del plano urbano.

Esta aparente contradicción tiene una explicación histórica y geográfica clara.

El nombre de Barrio Abajo no hace referencia a la ubicación geográfica según los ejes norte-sur, sino a su posición aguas abajo del río Magdalena, en relación con el sentido del flujo del agua hacia el Mar Caribe.

Cuando Barranquilla fue elevada a la categoría de ciudad en 1857, los barrios se definieron tomando como referencia el río.

Barrio Abajo correspondía al sector más cercano a la desembocadura, mientras que otras zonas se identificaban como “arriba del río” o Centro.

Así, el término “abajo” refleja la perspectiva histórica del río como eje de vida y comercio, no la orientación cartográfica moderna.

Yondó, Antioquia
Barrio Abajo, uno de los barrios más antiguos de Barranquilla, mantiene su nombre histórico pese a estar al nororiente de la ciudad, reflejando su relación con el flujo del río Magdalena. Imagen de referencia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Patrimonio cultural y memoria urbana de Barrio Abajo

Según la Alcaldía de Barranquilla, Barrio Abajo fue uno de los primeros barrios de la ciudad y ha sido un punto central de la memoria cultural y urbana.

La zona se consolidó como asentamiento de población afrodescendiente y fue cuna de expresiones culturales fundamentales, como las danzas de Toro Grande y Congo Grande.

Hoy, aunque se encuentra al nororiente de la ciudad, conserva su nombre original como símbolo patrimonial e histórico.

En 2021 fue declarado Bien de Interés Cultural del Distrito, consolidando su relevancia en la identidad barranquillera.

Barrio Abajo es, por tanto, más que una curiosidad topográfica: es un testimonio vivo de la forma en que Barranquilla creció ligada al río Magdalena.

Así, la memoria colectiva puede perdurar en el tiempo, manteniendo nombres y tradiciones que explican la historia de la ciudad desde su fundación hasta hoy.

