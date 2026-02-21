Ciénaga de Mallorquín: alcaldía de Barranquilla instala retenedores flotantes para proteger el manglar

Desde la alcaldía de Barranquilla, dieron a conocer que en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín instalaron retenedores flotantes como una estrategia piloto para interceptar residuos sólidos que circulan por el cuerpo de agua, evitando que lleguen a zonas sensibles del manglar.

La implementación de estos dispositivos tiene como objetivo mitigar el impacto de los residuos sólidos flotantes, mejorar el control ambiental y aportar a la protección del manglar, uno de los ecosistemas estratégicos de Barranquilla.

La instalación de los retenedores fue adelantada en el marco de las acciones contempladas en el Plan de Desarrollo 2024-2027 para el cuidado de los ecosistemas y del medioambiente bajo el proyecto Implementación de una estrategia para la captura, gestión y aprovechamiento de residuos sólidos de la ciénaga de Mallorquín, en beneficio de la biodiversidad y la salud del ecosistema manglar, ejecutado en alianza con la Universidad Simón Bolívar.

Los dispositivos están diseñados para capturar residuos flotantes y facilitar su posterior recolección, clasificación y análisis. Fueron fabricados en fibra de vidrio con mano de obra local, promoviendo la participación del territorio en el desarrollo de soluciones ambientales.

Retenedores flotantes para proteger el manglar de la ciénaga de Mallorquín. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

De manera complementaria, desarrollan un proceso de monitoreo e investigación que permitirá identificar el tipo y la cantidad de residuos capturados, así como evaluar su posible aprovechamiento o disposición final.

Este seguimiento, realizado por el Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Climático ADAPTIA, de la Universidad Simón Bolívar, servirá como insumo para ajustar la estrategia y analizar su posible implementación en otros puntos críticos de la ciénaga de Mallorquín.

Gracias a la firma del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se elaboró el Plan de Recuperación Ambiental de la Ciénaga de Mallorquín, el cual incluyó una evaluación integral del estado del ecosistema y la definición de acciones prioritarias para su conservación y restauración, en el marco del Plan Maestro para la Recuperación Integral del humedal que adelanta el Distrito.

Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. Foto: Guillermo Torres / Semana

Como resultado de este proceso, pudieron identificar 20 proyectos organizados en seis líneas estratégicas, orientadas a mejorar las condiciones ambientales del entorno y apoyar la toma de decisiones en materia de conservación.

La instalación de los retenedores flotantes se enmarca en la Línea Estratégica de Conservación y Restauración de Ecosistemas Estratégicos, específicamente en las acciones de manejo y monitoreo de residuos que afectan el manglar.