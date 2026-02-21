Barranquilla

Atlántico en alerta: gobernador Verano se va de frente contra diálogos de paz urbana tras ola de sicariatos y asesinato de un niño en Ponedera

Las declaraciones se dieron en medio de un consejo de seguridad presidido por Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de febrero de 2026, 1:10 p. m.
Digno Palomino, jefe de Los Pepes, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, y Jorge Díaz, alias Castor, cabecilla de Los Costeños.
Digno Palomino, jefe de Los Pepes, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, y Jorge Díaz, alias Castor, cabecilla de Los Costeños.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, se fue de frente contra los polémicos diálogos de paz urbana liderados por el gobierno de Gustavo Petro con la banda de Los Pepes, al mando de Digno Palomino, y Los Costeños, con Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, por la ola de asesinatos que se registraron durante la celebración del carnaval.

El mandatario departamental también denunció que todos los delincuentes que están siendo capturados por la Policía Nacional están quedando en libertad, lo que también hace que se incrementen las actividades ilegales.

El problema que hoy enfrenta el país no es únicamente de seguridad ciudadana. Aquí lo que estamos viendo es crimen organizado, disputas violentas entre estructuras y bandas criminales que se están cobrando vidas cada semana. Y ese es un problema que requiere decisiones de fondo y acciones contundentes desde el nivel nacional”, dijo.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api
“No es posible que, mientras se desarrollaba con calma y alegría el Carnaval de Barranquilla, se registraran 20 homicidios, en su totalidad por sicariato (…) todo ese trabajo se ve empañado por las decenas de muertes que cada mes dejan estas estructuras criminales que, supuestamente, están dialogando”, agregó.

Verano fue enfático en que es necesario que las autoridades del orden nacional puedan evaluar qué tan efectivos están siendo estos diálogos para el departamento del Atlántico.

“Es necesario evaluar hasta qué punto los actuales diálogos de paz están siendo eficaces (…) El país necesita claridad. Nuestra gente necesita claridad. ¿Cuál es el rumbo de esos diálogos? ¿Qué tiene pensado el Gobierno nacional para evitar que estos procesos se traduzcan en más violencia en los territorios y el miedo de nuestra gente?”, insistió.

El mandatario departamental también cuestionó la masacre de tres personas en Ponedera, Atlántico, que dejó como una de las víctimas a un niño de dos años de edad y dos mujeres.

“Rechazo de manera categórica y contundente el atroz asesinato de este menor. Este crimen nos duele profundamente y nos indigna como sociedad. No hay justificación alguna para un acto tan cobarde y cruel. Nuestra niñez es sagrada y debe estar protegida por encima de cualquier circunstancia”, indicó.

MinDefensa aumentó recompensas por cabecillas de dos temidas bandas y anunció refuerzo en la seguridad del Atlántico

Otro de los puntos que cuestionó el mandatario fue la libertad de peligrosos criminales que han sido capturados por parte de las redadas que realiza la fuerza pública en todos los municipios del Atlántico.

“El 93 % de estas capturas terminan en libertad (…) estamos hablando de un sistema donde el 92 % de las capturas que se dan en flagrancia terminan en libertad. Eso golpea la moral de la Fuerza Pública, genera frustración en la ciudadanía y debilita la confianza en la institucionalidad”, sostuvo.

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.
Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes. Foto: Suministrada a SEMANA.

Verano reconoció que fue un total éxito el fortalecimiento del sistema SIES apoyado por el Gobierno nacional, pero insistió en que estos esfuerzos sobrepasan la magnitud del problema que aqueja al Atlántico.

“No estamos esperando a que las soluciones lleguen solas. Hoy ejecutamos una inversión histórica cercana al 1 billón de pesos para fortalecer a la Fuerza Pública que opera en nuestro departamento. Estamos construyendo y mejorando estaciones de Policía, entregando movilidad, tecnología, comunicaciones, inteligencia y herramientas que permitan una reacción más rápida y efectiva frente al delito. Es una apuesta integral por la seguridad de nuestra gente”, agregó.

