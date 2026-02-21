Barranquilla

Habla sobreviviente de masacre en Atlántico: dos mujeres y un niño de dos años muertos; “Preguntaron por Camilo”

El hecho ocurrió en el barrio San Francisco de Ponedera. Un equipo especial de la Policía y la Fiscalía asumió la investigación del caso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de febrero de 2026, 11:20 a. m.
Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla.
Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

La noche del miércoles, 18 de febrero, en el municipio de Ponedera, Atlántico, todo fue caos cuando hombres armados cometieron un ataque criminal que se convirtió en una masacre, pues dos mujeres y un niño de dos años de edad terminaron muertos producto de los disparos de estos antisociales.

De acuerdo con los testigos, fueron tres los hombres armados que cometieron el atentado, que hoy tiene de luto a varias familias de esta zona del Caribe colombiano. Las víctimas estaban sentadas al frente de una vivienda cuando les dispararon.

El ataque dejó muertas a Leisy Silvera Manotas, de 39 años; Constanza Isabel Rivera Salas, también de 39; y un niño de dos años. SEMANA conoció el relato de una de las sobrevivientes, quien aseguró que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Leisy Silvera Manotas, asesinada en masacre de Ponedera, Atlántico.
Leisy Silvera Manotas, asesinada en masacre de Ponedera, Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Nosotros estábamos sentados comiendo salchipapas cuando, de repente, llegaron tres hombres disparando. Los hombres preguntaron por ‘Camilo’. Nosotras respondimos que ahí no vivía ningún Camilo. Enseguida le dispararon a la muchacha que estaba al lado mío. La otra muchacha, al ver lo que pasó, reaccionó y también le dispararon. Fue en ese momento cuando salió una bala perdida que le pegó al niño en la cabeza”, dijo la mujer en medio de lágrimas.

Nación

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Barranquilla

MinDefensa aumentó recompensas por cabecillas de dos temidas bandas y anunció refuerzo en la seguridad del Atlántico

Barranquilla

Lo que hay detrás del cierre del Parque Tayrona: guerra, asesinatos, abusos sexuales y una violencia desbordada

Confidenciales

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla en los ojos del mundo: Historia de Barrio Abajo, el set de la nueva colaboración de Shakira con Beele

Barranquilla

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Barranquilla

Tras denuncias de SEMANA, Dijín de la Policía allana “casa de seguridad” de alias Negrito del Rubí, el capo detrás del robo de tierras en Atlántico

Nación

Armando Benedetti anunció medidas para frenar los altos niveles de criminalidad en Barranquilla

Arcadia

La “Alegría” de Judy Hazbún: la colección que dejó huella en el Carnaval de Barranquilla

Barranquilla

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

La sobreviviente sostuvo que los sicarios repetían una y otra vez el nombre de Camilo, pero que ellas les dijeron que no existía ningún hombre con ese nombre en el lugar.

“Nos dijeron que los hombres estaban buscando una silla azul donde supuestamente estaba sentado ese muchacho. Las sillas donde nosotras estábamos también eran azules”, agregó la mujer, quien está segura de que todo se trató de una confusión.

un hombre conocido como El Azulejo se encontraba en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otros vecinos y realizando disparos al aire.
Imagen de referencia de hombre disparando. Foto: Colprensa

Entre lágrimas, hizo un llamado a las autoridades: “Que se haga justicia. Yo quiero justicia por mi hijo”.

Entretanto, Álvaro Rivera, hermano de una de las mujeres fallecidas, sostuvo que no tienen claro qué fue lo que ocurrió en este nuevo hecho de violencia que golpea al departamento del Atlántico. Insisten en que no pueden dar por cierta ninguna hipótesis hasta que las autoridades lo hagan.

“Por ahí se han escuchado versiones, que no, que la cuestión fue por cuestión de drogas; otros dicen que la cuestión fue por cuestiones de equivocaciones. Pues son cosas que nosotros no le damos seguridad sobre eso, porque no tenemos conocimiento, precisamente seguridad de eso no tenemos”, afirmó.

En medio del dolor que lo embarga, el hombre contó detalles del ataque sicarial del que fue víctima su ser querido: “Mi hermana estaba sentada en la puerta de una amiga, como todo mundo. Ella se fue donde una vecina; estaba hablando con su vecina. Estaban hablando ahí y, de un momento a otro, apareció una moto. La moto pasó, dio la vuelta, regresó. Cuando regresó, desenfundaron armas los muchachos e hicieron disparos. Y ahí fue donde impactaron con esa bala a mi hermana y a las otras muchachas que estaban ahí”.

MinDefensa aumentó recompensas por cabecillas de dos temidas bandas y anunció refuerzo en la seguridad del Atlántico

El hombre sostuvo que su ser querido no era drogadicta y mucho menos tenía problemas con el alcohol, como se conoció inicialmente.

“Mi hermana no era ninguna drogadicta, mi hermana no era ninguna licorera, o sea, no era de licor, de parranda, de nada de eso. Mi hermana era una persona muy sencilla, humilde, respetable, porque así nos enseñaron nuestros padres a nosotros. Nosotros somos sencillos, somos personas de buen corazón, y no sé por qué nos hicieron esto con mi hermana, que no lo esperábamos tampoco”.

Tras denuncias de SEMANA, Dijín de la Policía allana “casa de seguridad” de alias Negrito del Rubí, el capo detrás del robo de tierras en Atlántico

Este jueves, 19 de febrero, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, condenó lo sucedido y ofreció $30 millones por los autores del triple homicidio.

Más de Barranquilla

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en una reunión estratégica de seguridad en el departamento del Atlántico.

MinDefensa aumentó recompensas por cabecillas de dos temidas bandas y anunció refuerzo en la seguridad del Atlántico

Parque Tayrona y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Lo que hay detrás del cierre del Parque Tayrona: guerra, asesinatos, abusos sexuales y una violencia desbordada

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

MinDefensa dice que fortalecerá seguridad en municipios del área metropolitana de Barranquilla

Shakira y Beéle graban en Barrio Abajo, mientras la cultura barranquillera cobra vida en cada esquina.

Barranquilla en los ojos del mundo: Historia de Barrio Abajo, el set de la nueva colaboración de Shakira con Beele

-

Funcionarios públicos de Barranquilla habrían filtrado información de allanamiento de la Dijin al Negrito del Rubí, un poderoso capo en Atlántico

Allanamiento de la Dijin y la Fiscalía a casa de seguridad del Negrito del Rubí.

Tras denuncias de SEMANA, Dijín de la Policía allana “casa de seguridad” de alias Negrito del Rubí, el capo detrás del robo de tierras en Atlántico

Trancones tras batallas campales bajo la lluvia en Barranquilla.

¿Qué pasó con el pico y placa en la vía 40 de Barranquilla? Autoridades tomaron decisión después del Carnaval

Constanza Isabel Rivera Salas, de 39 años, asesinada junto a su hijo de 2 años en Ponedera, Atlántico.

Un niño de 2 años y su mamá fueron asesinados en ataque armado en una casa de Ponedera, Atlántico: ofrecen recompensa por los delincuentes

Noticias Destacadas