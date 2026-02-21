El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó fuertemente las cifras de sicariato en Barranquilla, asegurando que dos poderosas bandas se están peleando territorios y que también hay ajustes de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños.

“Bueno, se ha terminado el consejo de seguridad en la ciudad de Barranquilla, convocado por el señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Él nos ha convocado aquí, y entre lo que uno encuentra está que Barranquilla sigue en el pódium de sicariato y de lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones”, dijo el ministro.

Esta crítica se da en medio de los polémicos diálogos de paz urbana liderados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero que no han tenido resultados positivos hasta el momento si se revisan las cifras de asesinato y extorsión, que de hecho van en aumento.

“Se ha contemplado también verificar y buscar que haya propuestas de salud mental para la ciudad, lo que tiene que ver con prevención, educación, salud”, dijo Benedetti en rueda de prensa.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, se fue de frente contra los polémicos diálogos de paz urbana liderados por el gobierno de Gustavo Petro con la banda de Los Pepes, al mando de Digno Palomino, y Los Costeños, con Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, por la ola de asesinatos que se registraron durante la celebración del carnaval.

“No es posible que mientras se desarrollaba con calma y alegría el Carnaval de Barranquilla, se registraran 20 homicidios, en su totalidad por sicariato (…) todo ese trabajo se ve empañado por las decenas de muertes que cada mes dejan estas estructuras criminales que, supuestamente, están dialogando”, dijo.

Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

Verano fue enfático en que es necesario que las autoridades del orden nacional puedan evaluar qué tan efectivos están siendo estos diálogos para el departamento del Atlántico.

“Es necesario evaluar hasta qué punto los actuales diálogos de paz están siendo eficaces (…) El país necesita claridad. Nuestra gente necesita claridad. ¿Cuál es el rumbo de esos diálogos? ¿Qué tiene pensado el Gobierno nacional para evitar que estos procesos se traduzcan en más violencia en los territorios y el miedo de nuestra gente?”, insistió.