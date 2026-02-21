Atlántico

Benedetti critica la seguridad en Barranquilla en medio de polémicos diálogos de paz urbana: “Sigue en el pódium de sicariato”

El ministro del Interior sostuvo que las bandas criminales siguen teniendo el control en varios territorios de Barranquilla.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de febrero de 2026, 3:38 p. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. Foto: JUAN DIEGO CANO

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó fuertemente las cifras de sicariato en Barranquilla, asegurando que dos poderosas bandas se están peleando territorios y que también hay ajustes de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños.

“Bueno, se ha terminado el consejo de seguridad en la ciudad de Barranquilla, convocado por el señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Él nos ha convocado aquí, y entre lo que uno encuentra está que Barranquilla sigue en el pódium de sicariato y de lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones”, dijo el ministro.

Esta crítica se da en medio de los polémicos diálogos de paz urbana liderados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero que no han tenido resultados positivos hasta el momento si se revisan las cifras de asesinato y extorsión, que de hecho van en aumento.

