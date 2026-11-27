Después de cuatro años de enfrentamientos judiciales por Château Miraval, Angelina Jolie y Brad Pitt llegaron a un acuerdo extrajudicial para poner fin a la disputa por la propiedad francesa que compartieron durante su matrimonio. El anuncio se conoció mediante un comunicado conjunto en el que los actores afirmaron que tomaron la decisión pensando en el bienestar de su familia.

“Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en el mejor interés de nuestra familia y no haremos más comentarios”, señalaron sus representantes. Adicionalmente mencionaron que cualquier declaración atribuida a fuentes anónimas no proviene de ellos ni de personas cercanas. Las condiciones del acuerdo, incluidos sus eventuales términos económicos, no fueron divulgadas.

El conflicto giraba alrededor de Château Miraval, un complejo ubicado en la región de Provenza, en el sur de Francia, que incluye una residencia y viñedos dedicados a la producción de vino. La pareja adquirió una participación mayoritaria en la propiedad en 2008 y allí celebró su boda, en agosto de 2014. Lo que había sido uno de los lugares asociados a su vida familiar terminó convertido en el escenario de una disputa empresarial y personal que se prolongó incluso después de que su divorcio quedara formalizado.

La venta que desencadenó la batalla judicial

La controversia comenzó en 2021, cuando Jolie vendió su participación en Château Miraval a Tenute del Mondo, una compañía vinculada al grupo Stoli, dedicado a la producción y distribución de bebidas alcohólicas, en una operación por 164 millones de dólares.

En febrero de 2022, Pitt presentó una demanda contra su exesposa argumentando que ambos habían acordado no vender sus respectivas participaciones en la propiedad sin el consentimiento del otro, pero que Jolie había roto ese compromiso al negociar con un tercero y concretar la venta.

Las primeras acusaciones

La disputa por los viñedos dejó de ser únicamente un desacuerdo comercial cuando Jolie incorporó a su contrademanda detalles de un episodio ocurrido durante un vuelo privado en septiembre de 2016. La actriz acusó a Pitt de haberla agredido física y verbalmente a ella y a algunos de sus hijos durante el trayecto. Las acusaciones se relacionaron con el incidente que precedió a la separación de la pareja.

Pitt negó haber sido abusivo. En su momento, su abogada Anne Kiley rechazó las acusaciones y sostuvo que el actor no asumiría responsabilidad por hechos que, según su defensa, no había cometido. Las autoridades estadounidenses también revisaron lo ocurrido durante el vuelo: el FBI informó a finales de 2016 que no continuaría con la investigación y la Fiscalía federal no presentó cargos penales.