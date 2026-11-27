La moda colombiana sigue explorando caminos para acercar el diseño de autor a nuevos públicos. Una de esas apuestas se presentó el 25 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá, donde Baobab, la marca de la diseñadora Isabella Espinosa, se unió a Arkitect, Bronzini y Finlandek, marcas de Grupo Éxito, para presentar una colección inspirada en la naturaleza. La colaboración marca un nuevo capítulo para la firma fundada en Colombia, que recientemente llevó sus propuestas a una pasarela en la Ópera de París.

El encuentro de dos modelos de negocio: el de una marca que construye su identidad a partir de una propuesta creativa propia y el de un grupo empresarial con una amplia red de comercialización llama la atención.

Baobab llevó su universo creativo al Teatro Colón de Bogotá con una colección junto a Arkitect, Bronzini y Finlandek, en la que la naturaleza y el árbol africano que da nombre a la marca se convirtieron en punto de partida para explorar nuevas formas de vestir. Foto: Grupo Éxito

En esta ocasión, Baobab encontró inspiración en un árbol que tiene un significado particular por su capacidad de adaptación y longevidad. El baobab, originario de África, se convirtió en el punto de partida de una colección que explora sus formas, colores y ciclos naturales. La propuesta se desarrolló a partir de tres referencias: el tronco, la floración y el ciclo de vida del árbol, traducidas en recursos textiles y visuales.

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Baobab llevó su universo creativo al Teatro Colón de Bogotá con una colección junto a Arkitect, Bronzini y Finlandek, en la que la naturaleza y el árbol africano que da nombre a la marca se convirtieron en punto de partida para explorar nuevas formas de vestir. Foto: Grupo Éxito

Para Isabella Espinosa, directora creativa de la firma, uno de los aspectos más importantes del proyecto es la posibilidad de llegar a mujeres de distintas regiones del país. La alianza representa una oportunidad para que el universo de Baobab circule por canales diferentes a los habituales del diseño de autor.

“Esta colaboración es una oportunidad fantástica que nos abrió las puertas para poder conectar con distintas mujeres, en distintas regiones de Colombia, para que se enamoren de una colección potente”, señala Espinosa.

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Isabella Espinosa, directora creativa de Baobab Foto: Grupo Éxito / Baobab

La diseñadora también explicó que la intención es proyectar una imagen del país asociada con la alegría, la tropicalidad y la energía de su gente. “Queremos que sepan que el propósito detrás de esto es enaltecer lo que somos desde la alegría, la tropicalidad, nuestra energía y desde nuestro perrenque, para llevar a Colombia a todos los lugares del mundo”, agregó.

Desde Grupo Éxito, la colaboración se enmarca en una estrategia que busca conectar el diseño colombiano con una estructura de comercialización de mayor alcance. A través de Arkitect, Bronzini y Finlandek, la compañía apuesta por incorporar propuestas de creadores nacionales a sus colecciones y acercarlas a consumidores que no necesariamente participan de los circuitos especializados de la moda.

Lucía de la Pava, gerente corporativa del negocio textil y hogar de Grupo Éxito. Foto: Grupo Éxito / Baobab

“Con esta colaboración Grupo Éxito continúa transformando la forma de vivir la moda: más cercana, accesible y con sello colombiano. Esta colección integra creatividad, industria local y generación de empleo para llevar una propuesta única a clientes de todo el país. Para hacerla posible, contamos con la participación de 10 proveedores y 22 talleres de confección, contribuyendo a la generación de 1.968 empleos directos“, afirma Lucía de la Pava, gerente corporativa del negocio textil y hogar de Grupo Éxito.

Baobab llevó su universo creativo al Teatro Colón de Bogotá con una colección junto a Arkitect, Bronzini y Finlandek, en la que la naturaleza y el árbol africano que da nombre a la marca se convirtieron en punto de partida para explorar nuevas formas de vestir. Foto: Grupo Éxito

El papel de estas marcas resulta central en esa estrategia. La alianza permite a Baobab ampliar su alcance, mientras que Grupo Éxito incorpora el lenguaje creativo de una firma colombiana a su portafolio. Es una fórmula que plantea oportunidades, pero también retos: encontrar un equilibrio entre la identidad de la marca invitada, las condiciones de producción y las dinámicas de comercialización de una compañía de gran escala.

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Baobab llevó su universo creativo al Teatro Colón de Bogotá con una colección junto a Arkitect, Bronzini y Finlandek, en la que la naturaleza y el árbol africano que da nombre a la marca se convirtieron en punto de partida para explorar nuevas formas de vestir. Foto: Grupo Éxito

La presentación en el Teatro Colón, escenario que hace parte del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, añadió una dimensión cultural al encuentro. El recinto, habitualmente asociado con la música, el teatro y otras expresiones escénicas, recibió una pasarela que puso en diálogo la moda con las artes y el diseño contemporáneo.

La pasarela dio vida a una propuesta que reúne 259 referencias entre vestidos, camisas, chaquetas, pantalones, jeans, vestidos de baños, ropa interior, pijamas, ropa deportiva, calzado, bolsos, ropa de hogar, vajillas y decoración.