En el documental Harry & Meghan, el hijo menor de Lady Di llamó “el vuelo de la libertad” al viaje con el que junto a su esposa y su hijo Archie dejaban Inglaterra después de romper con la monarquía. Al año siguiente del llamado “megxit”, en marzo de 2021, confirmaban su resentimiento con su ya célebre entrevista con Oprah Winfrey. Los Windsor fueron la comidilla porque ellos, entre otras asombrosas declaraciones, contaron que un pariente del duque les preguntó cuál sería el color de piel de Archie, dado que son una pareja birracial.

La frialdad, desconsideración y presiones de la vida palaciega, contaron, incluso orillaron a Meghan a pensar en quitarse la vida. En 2023 volvieron a ser noticia cuando en sus memorias, En la sombra, Harry dijo que su hermano William (heredero al trono) le pegó al expresarle sus dudas sobre Meghan y que su madrastra Camilla es perversa y manipuladora. Fue como la estocada final a su vínculo con la familia y un “reversazo” era visto como imposible.

Lady Di con Harry y William en el Thorpe Park en 1993. Harry prepara un documental con motivo de las tres décadas de la muerte de su madre el año que viene. Foto: UK Press via Getty Images

Seis años después del “vuelo de la libertad”, la pareja remueve de nuevo a la realeza con su regreso de un día para otro a Inglaterra, que para muchos no se condice con el orgullo y convicción que mostraron al iniciar una nueva vida en California. En agosto pasado, aterrizaron con Archie y su otra hija, la princesa Lilibet, ya matriculados en un colegio que empezaba clases en septiembre.

¿Por qué se devolvieron si la vida allí era tan horrible? ¿No decía Harry que no llevaba al país a su familia porque el gobierno no le da seguridad? Luego de tantos problemas y por lo misteriosos que son los duques, surgió una racha de especulaciones a ambos lados del Atlántico.

Corren rumores de que el rey Carlos orquestó secretamente el retorno de Harry para fastidiar a su primogénito William, con quien vive resentido porque ya planea su reinado. Foto: Getty Images

En Estados Unidos se dijo que Harry partió antes de que se descubriera que mintió en el trámite de su visa. En su libro, confesó que había consumido sustancias como cocaína y marihuana. En ese país, esto es un impedimento para obtener la residencia y organizaciones en pro de la libertad de prensa exigen que se publiquen los documentos de la diligencia para comprobar que no hubo trato preferencial para el hijo de Carlos III.

También han venido a colación posibles problemas en el matrimonio. Un medio serio como The Wall Street Journal barajó la posibilidad del divorcio. Por su parte, Lady Colin Campbell, Lady C, conocida biógrafa de la familia real, sostiene que Meghan descubrió que Harry tiene una amante en California y por eso lo sacó de allí.

Lady C odia a Meghan y muchos no le dan crédito. Pero dos antecedentes hablan a su favor. En los años noventa lanzó la primera biografía de Diana en que se hablaba de su bulimia y terrible matrimonio con Carlos. La calificaron de loca, pero en cuestión de meses se supo que todo era verdad. Así mismo, en 2020, luego del megxit, ella fue de los pocos que predijeron el regreso de los Sussex a Gran Bretaña y acertó.

La reina Camilla tampoco le perdonará a Harry las pestes que dijo de ella, pero está dispuesta a tolerar la mirada compasiva de Carlos hacia él en aras de su paz mental. Foto: Getty Images

Un relato que partió con fuerza es que volvieron porque Meghan retomaría la actuación en la exitosa serie The Gentlemen, de Netflix, que se graba en las islas. Pero el cuento se diluyó cuando el protagonista, Theo James, lo desmintió con sorna. Lo que sí dan por hecho medios como The Telegraph es que el duque planea un documental sobre Diana por los 30 años de su muerte en 2027.

Otros apuntan a que las cosas en California no les funcionaron. Los contratos con Netflix y Spotify se acabaron por los mediocres resultados. A la marca de estilo de vida de Meghan, As Ever, no le estaría yendo bien y su fundación de caridad está estancada.

“Harry nunca ha tenido una base real de poder en Estados Unidos (…) El retorno es un último intento por conservar su estatus en la realeza antes de que el rey muera y William lo margine definitivamente”, sostuvo Tina Brown, otra biógrafa de los Windsor.

La vuelta de los Sussex obligará a William y Kate a aumentar su agenda para no perder popularidad. En casa, se morirán de la furia cuando se vean eclipsados por ellos. Aquí, con sus hijos Charlotte, George y Louis. Foto: Getty Images

Un allegado a los duques le reveló a Alison Boshoff, editora general del Daily Mail, que regresaron porque quieren que sus hijos reciban la buena educación británica. Harry extraña su patria y anhela que ellos conozcan el mundo en que creció, mientras que Meghan está encantada con la idea de que sus niños experimenten los dos mundos.

Tras el regreso, GQ publicó una entrevista en la que él dijo que quiere reconciliarse con su familia, pero que “hay personas que no quieren que esto salga bien”, en lo que se vio una alusión a su conflicto con William.

¿Y qué dice el rey? Cuando los Sussex llegaron, aclaró que son ciudadanos privados y no miembros en funciones de la familia real, como se determinó en el megxit. Pero su papel en el caso genera suspicacias. Hay un runrún de que trabaja en connivencia con Harry y que orquestó en secreto su movida para fastidiar un poquito a William, quien le molesta porque es más popular que él y no disimula en la prensa que ya está planeando su reinado. Como se recuerda, los hermanos son enemigos por la traición de Harry a la familia.

Los viajes “semirreales” de Harry y Meghan a países como Colombia (en la foto) molestan en palacio. Ahora con ellos en Inglaterra corre el temor de que formen una corte paralela. Foto: Archewell Foundation via Getty I

Un allegado a palacio le dijo a Tom Skyes, corresponsal de realeza del Daily Beast, que, si su majestad no quisiera a los Sussex en el país, “se habrían dejado caer los comentarios adecuados para marginarlos e informado a la prensa que él no estaba de acuerdo con el retorno”. El Daily Mail, de otro lado, aseguró que el monarca busca reunir a sus hijos el año próximo en una ceremonia de acción de gracias por el aniversario de Diana. Harry admite que quiere la reconciliación, pero el consenso general es que su hermano nunca lo perdonará.

En el palacio los cortesanos se han tomado la presencia de los duques con desagrado y se sospecha que hay algo más detrás de todo esto, informó Rebecca English, editora de realeza del Daily Mail. Se teme que ellos usen su cercanía al rey, fácilmente influenciable, para entrar por la puerta trasera al seno de la monarquía y volverse atractivos comercialmente. Otro recelo es que monten una corte paralela. Ya sus viajes “semirreales” a países como Colombia y Nigeria causaron incomodidad en Londres, lo mismo que sus declaraciones políticas. De nuevo en casa, la prensa seguirá sus mínimos movimientos y el riesgo es que así eclipsen a la casa real.

Ailsa Anderson, exsecretaria de prensa de Isabel II, les aconsejó que mantengan un bajo perfil y que recuperen poco a poco el favor de los británicos. La buena noticia para sus enemigos en los tabloides es que eso no va a suceder, concluyó Andrew Morton, célebre biógrafo de Lady Di, convencido de que habrá turbulencias.